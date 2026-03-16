خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر کشور عنوان کرد

صدور پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود

کد خبر : 1762843
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداری‌های سراسر کشور، گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ بر مبنای تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به استانداری‌های سراسر کشور، اعلام کرد: با توجه به شرایط جنگ تحمیلی اخیر و شرایط خاص ایجاد شده در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و بروز اختلال در روند قانونی صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های کشور، صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت خواهد شد.

نصرتی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در اسفندماه سال ۱۴۰۴ که ممکن است موجب ایجاد وقفه و اختلال در برخی فرآیندهای اداری و اجرایی در شهرداری‌ها شود، اظهار کرد: این تصمیم با هدف تسهیل امور برای متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و جبران وقفه ایجاد شده در فرآیندهای قانونی اتخاذ شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور همچنین با بیان اینکه این اقدام می‌تواند به رونق فعالیت‌های ساختمانی در شهرها کمک کند، افزود: فراهم شدن امکان صدور پروانه ساختمانی با تعرفه سال جاری تا پایان خرداد ماه سال آینده، فرصت مناسبی برای متقاضیان و سازندگان فراهم می‌کند تا نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها، نصرتی تصریح کرد: اجرای این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری برای متقاضیان، به افزایش درآمدهای نقدی شهرداری‌ها نیز کمک خواهد کرد و می‌تواند بخشی از وقفه ایجاد شده در صدور پروانه‌های ساختمانی را جبران کند. بر اساس این بخشنامه، شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در زمان محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ را ملاک عمل قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل