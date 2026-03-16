نصرتی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر در اسفندماه سال ۱۴۰۴ که ممکن است موجب ایجاد وقفه و اختلال در برخی فرآیندهای اداری و اجرایی در شهرداری‌ها شود، اظهار کرد: این تصمیم با هدف تسهیل امور برای متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و جبران وقفه ایجاد شده در فرآیندهای قانونی اتخاذ شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور همچنین با بیان اینکه این اقدام می‌تواند به رونق فعالیت‌های ساختمانی در شهرها کمک کند، افزود: فراهم شدن امکان صدور پروانه ساختمانی با تعرفه سال جاری تا پایان خرداد ماه سال آینده، فرصت مناسبی برای متقاضیان و سازندگان فراهم می‌کند تا نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها، نصرتی تصریح کرد: اجرای این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری برای متقاضیان، به افزایش درآمدهای نقدی شهرداری‌ها نیز کمک خواهد کرد و می‌تواند بخشی از وقفه ایجاد شده در صدور پروانه‌های ساختمانی را جبران کند. بر اساس این بخشنامه، شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در زمان محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ را ملاک عمل قرار دهند.