آسیب به ۵۸ مدرسه غیر دولتی در پی حملات آمریکایی صهیونی

محمود زاده با اشاره به این‌که تا کنون ۱۲۸ دانش آموز و ۲۹ معلم مدارس غیردولتی در این جنگ نابرابر به درجه رفیع شهادت نایل آمده اند، اظهار کرد: ۵۸ مدرسه غیر دولتی نیز در جریان حملات دشمنان جنایتکار مورد آسیب قرار گرفته اند که تلاش در جهت رفع مشکلات آنان آغاز شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رونمایی از رویداد ملی « عشق به رهبر شهیدم» توسط سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، گفت: دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی سراسر کشور می توانند آثار هنری خود را در قالب دلنوشته، پادکست و ویدئوکست به دبیرخانه این رویداد و پویش ملی ارسال کنند.

وی ‌در ادامه با اشاره به فعالیت های کارگروه تعیین الگوی شهریه با حضور کارشناسان، نماینده گان مؤسسان مدارس غیردولتی و همچنین نماینده گان معاونت های تخصصی در ماه های گذشته، تصریح کرد: بر طبق ماده ۱۵ و ۱۶ قانون کلیه آیتم های تعیین شهریه در این کارگروه متناسب با سی ساعته شدن تدریس معلمان مدارس غیر دولتی با حق بیمه کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

محمودزاده با تأکید بر این‌که کلیه فرآیندهای تعیین شهریه در قالب سامانه طراحی شده است، گفت: چنانچه در شرایط فعلی به دلیل شرایط حساس کشور مشکلاتی در بارگذاری مستندات در سامانه رخ دهد این آمادگی وجود دارد تا به شکل مکتوب این مستندات در استان ها دریافت و بررسی شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، با اشاره به هماهنگی کامل با دستگاه های نظارتی و حمایتی کشور در جلسات کارگروه تعیین الگوی شهریه مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: بر روی هر کدام از مولفه های فرآیندهای تعیین شهریه کار کارشناسی گسترده صورت گرفته است.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف قانونی این سازمان متناسب با برنامه هفتم پیشرفت از اجرای دوره های آموزشی هوش مصنوعی برای معلمان و دانش آموزان مدارس غیر دولتی خبر داد و گفت: این آموزش ها برای ۲۸۰ هزار معلم و یک میلیون دانش آموز در سطح کشور طراحی و در حال اجراست که با قطب بندی های صورت گرفته در کشور، آموزش ها به شکل غیر حضوری، کارگاهی و حضوری در شرایط مساعد ادامه خواهد یافت و برگزیده گان نهایی در تابستان سال آینده به شکل حضوری در کشور به رقابت خواهند پرداخت.