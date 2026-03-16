انتقال ۱۲۹ مرکز کودکان، سالمندان و توانبخشی به مناطق امن
رئیس سازمان بهزیستی کشور از انتقال ۱۲۹ مرکز توانبخشی کودکان، سالمندان و آسیبدیدگان از مجاورت مراکز نظامی به مناطق امن خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۱۹ هزار ترخیص با رویکرد خانوادهمحور در دوران جنگ اخیر انجام شده است.
به گزارش ایلنا، جلسه ستاد بحران استان اصفهان با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
سید جواد حسینی در این جلسه اشاره کرد: برای مقابله با بحران در سطح کشور با استفاده از تجارب جنگ ۱۲ روزه اقدام میکنیم و قبل از شروع مجدد جنگ، جلسه مدیریت بحران سازمان بهزیستی با تمام استانها برگزار شد. همچنین در دوره جنگ رمضان بیش از ۳۰۰ جلسه برای رصد وضعیت در سطح کشور برگزار شد تا وقفهای در امور شکل نگیرد.
وی افزود: در مکاتبه با وزارتخانههای کشور، بهداشت و درمان، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ورزش و جوانان، توجه آنها را به انجام ماموریتها در حوزه مددجویان بهزیستی جلب کردیم. همچنین با تقسیمبندی استانها در سطح معاونتها و روسای مراکز، رصد مرتب وضعیت استانها انجام میشود.
رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: برای پشتیبانی از استانهای نیازمند، ۵ قطب کشوری طراحی شده است و در صورت نیاز، از این قطببندی به عنوان حامی برای حمایت از استانهای نیازمند و آسیبدیده استفاده خواهد شد.
حسینی از تمدید خودکار پروانههای مراکز نیازمند تجدید مجوز خبر داد و گفت: همچنین برای تمام مسئولان ستادی و استانی، جانشین تعیین شده و ارتباط با سازمان بازرسی و شورای معاونین برای بهبود امور در جریان است.
وی افزود: در استان اصفهان و سایر استانها، تجهیزات و لوازم دارویی و غذایی را قبل از جنگ تدارک دیدهاند و تا کنون کمبودی مشاهده نشده است.
رئیس سازمان بهزیستی درباره جابه جایی مراکز گفت: ۱۲۹ مرکز توانبخشی کودکان، سالمندان و آسیبدیدگان که در مجاورت مراکز نظامی قرار داشتند به مناطق امن منتقل شدهاند و بیش از ۱۹ هزار نفر شامل سه هزار کودک، ۴۲۶۰ فرد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران اعصاب و روان و بیش از ۱۱۹۳۹ فرد آسیبدیده با رویکرد خانوادهمحور به خانوادههایشان سپرده شدهاند.
براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، حسینی گفت: برای تداوم خدمات، هزار مرکز توانبخشی به صورت از راه و مجازی و ۲۰۰ مرکز به صورت تلفیقی یعنی حضوری و مجازی خدمات ارائه میدهند. ۲۷ هزار سالمند و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز تحت پوشش مراقبان آموزشدیده در ۴۹۲ مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.