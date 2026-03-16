کشف اسلحه و لاشه قوچ وحشی از شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده ورجین شمیرانات

به گزارش ایلنا، رضا کرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در تشریح این خبر گفت: محیط بانان منطقه حفاظت شده ورجین در حین گشت و کنترل، با دو شکارچی غیرمجاز مواجه شدند که اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی کرده بودند.

وی افزود: متهمان پس از مشاهده مأموران محیط زیست قصد فرار داشتند که در جریان تعقیب و گریز، خودروی آنان واژگون شد و در بازرسی از خودرو یک قبضه اسلحه خفیف کشف و لاشه حیوان نیز در محل مشاهده شد.

کرمی تصریح کرد: پس از هماهنگی با دادستان و کلانتری محل، خودروی متهمان به پارکینگ منتقل و پرونده قضایی برای هر دو فرد تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان زیست محیطی خاطرنشان کرد: حفاظت از گونه‌های جانوری و مقابله با شکار غیرمجاز از اولویت‌های اصلی محیط بانان در مناطق حفاظت شده استان تهران است.

انتهای پیام/