حمایت از واحدهای آسیب دیده در دستور کار دولت

به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی همراه با بهزاد سام دلیری- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و جمعی از کارشناسان با هدف بررسی وضعیت واحدهای آسیب دیده و کمک به رفع هرچه سریعتر مشکلات این واحدها از چندین بنگاه اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان بازدید و با صاحبان و مدیران این بنگاه‌ها گفت‌وگو کردند.

وی در جریان این بازدید گفت: از آغاز جنگ رمضان به منظور کمک به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به طور مستمر و میدانی در حال بررسی وضعیت هستیم و تلاش داریم با اقدامات عملیاتی و ایجاد هماهنگی لازم در مجموعه دولت بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان را رفع کنیم.

به گفته حسینی، دشمن با هدف قراردادن بنگاه‌های اقتصادی پیشران در صنعت به صورت مستقیم زنجیره تولید کشور را هدف قرار داده است.

معاون اشتغال وزارت کار از اراده جدی دولت به منظور بازگشت هر چه سریعتر همه واحدهای اقتصادی به خصوص بنگاه‌های اقتصادی پیشران آسیب دیده از جنگ خبر داد و گفت: تاب آوری تولید و پایداری اشتغال حتی زیر سایه جنگ با حضور شجاعانه کارگران و کارفرمایان در سنگر تولید قابل تقدیر است.

وی افزود: مهمترین مسئله امروز بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ، برگشت هر چه سریعتر به چرخه کار و تولید است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: برقراری هرچه سریعتر مقرری بیمه بیکاری برای کارگران به ویژه کارگران واحدهای آسیب دیده و تسریع در تامین مالی برای همه بخش‌های تولید و بطور خاص واحدهای آسیب دیده در اثر جنگ رمضان به رغم تنگناهای مالی در اولویت قرار دارد.

حسینی در عین حال افزود: هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ اخیر جامعه کار و تولید سنگ تمام گذاشته‌اند و قطعا وظیفه دولت و مجموعه حاکمیت آن است که با تغییر سریع برخی رویه‌ها و تسریع و تسهیل فرایندها در عمل حمایت خود را اثبات کند ما باید بپذیریم که بسیاری از رویه‌ها و مقرره‌ها متناسب با تغییر شرایط تغییر نکرده‌اند و قطعا برای فردای پس از جنگ نیاز به تغییرات جدی در این فرایندها و رویه‌ها برای جبران کاستی‌ها و سرعت بخشیدن به رشد متوازن اقتصادی داریم.

در ادامه بهزاد سام دلیری - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ضمن تقدیر از مجاهدین سنگر کار و تولید گفت: همه بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد.

وی افزود: قطعا دولت ظرفیت‌ها و بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط حال حاضر کشور برای این بنگاه‌های اقتصادی در نظر خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاکید کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

سام دلیری افزود: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده ضمن مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه فعالیت خود با ارائه مدارک به همراه لیست بیمه تامین اجتماعی کارگران می‌توانند جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.

