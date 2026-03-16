رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی:
ذخایر کافی مواد غذایی و دارویی موجود است
با حضور مشاور وزیر بهداشت و رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نشستی با روسای دبیرخانههای سلامت و امنیت غذایی دانشگاهها و دانشکدههای کشور برگزار شد تا بر آمادگی و هماهنگی در شرایط جنگ تحمیلی تاکید شود.
به گزارش ایلنا، در این نشست سید حسن امامی رضوی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران در وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در مدیریت شرایط بحرانی، خواستار فراهمسازی بستر مشارکت داوطلبانه مردم از طریق خانههای مشارکت شد و بر ارائه خدمات سلامت روان به مردم در این شرایط تاکید کرد. همچنین مقابله با تبلیغات منفی دشمن و نظارت دقیق بر وضعیت بهداشتی آب و مواد غذایی از دیگر محورهای مورد تاکید وی بود.
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اطمینانبخشی به مردم اعلام کرد که ذخایر مواد غذایی و دارویی کشور کافی بوده و روند تامین آنها بهصورت مستمر در حال انجام است.
امامی رضوی با اشاره به همزمانی شرایط جنگ با تعطیلات نوروز، بر ضرورت توجه جدی به موضوع تصادفات جادهای و کنترل آن از طریق اطلاعرسانی بهموقع و حفظ آرامش عمومی تاکید کرد.
در ادامه این نشست، دانشگاههای قطب کشور گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه فعالیتهای داوطلبانه خانههای مشارکت، وضعیت ارائه خدمات سلامت روان و همچنین تامین راهبردی مواد غذایی و سلامت آب و غذا ارائه کردند و تجربههای خود را در این زمینه به اشتراک گذاشتند.
به گزارش وبدا، روسای دبیرخانههای سلامت و امنیت غذایی دانشگاهها نیز در این نشست بر تعهد خود برای خدمترسانی مؤثر و ارتقای سلامت جامعه در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.