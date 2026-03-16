حضور شبانه در میادین شهرها امسال جایگزین چهارشنبه سوری شود

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، اظهار داشت: حضور پرشور شبانه مردم در میادین شهرها، باعث تقویت روحیه نیروهای مسلح و رزمندگان می‌شود. در جنگ تحمیلی اخیر، مجروحان سوختگی زیادی خدمات‌رسانی شدند البته مرکز تخصصی سوختگی تهران به دلیل انفجارها در مجاورت آن، تخلیه شده است.

وی افزود: طرح امداد نوروزی برای خدمات‌رسانی به مسافران در ایام نوروز، از ۲۵ اسفندماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و دستورالعمل‌های این طرح به دانشگاه‌های علوم پزشکی، پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و مراکز بهداشتی و درمانی ابلاغ شده است. مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت (EOC) نیز هر روز آخرین اطلاعات مربوط به این طرح را از طریق رسانه ملی و رسانه‌های رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

رییس سازمان اورژانس کشور از حوادث جاده‌ای به عنوان یکی از مشکلات کشور یاد کرد و گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس، رانندگی ایمن و همراهی با سازمان‌های امدادی می‌تواند در این زمینه به ما و خود مردم کمک زیادی کند.

به گزارش وبدا، میعادفر در پایان با بیان اینکه مراحل استخدام ۵ هزار و ۵۰۰ نیرو در سازمان اورژانس کشور در سال جاری طی شده است، افزود: حدود ۳ هزار نفر از این نیروها به زودی به چرخه خدمت‌رسانی می‌شوند و مابقی آن‌ها نیز در سال جدید طی فراخوانی که اعلام می‌شود، جذب شده و آغاز به کار می‌کنند.

انتهای پیام/