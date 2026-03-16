رئیس سازمان اورژانس کشور:

حضور شبانه در میادین شهرها امسال جایگزین چهارشنبه سوری شود

رییس سازمان اورژانس کشور با اشاره به خدمات شبانه روزی اورژانس پیش بیمارستانی به بیماران، مصدومان حوادث و همچنین مجروحان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، خواستار حضور شبانه در میادین شهرها به جای چهارشنبه سوری شد.

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر، اظهار داشت: حضور پرشور شبانه مردم در میادین شهرها، باعث تقویت روحیه نیروهای مسلح و رزمندگان می‌شود. در جنگ تحمیلی اخیر، مجروحان سوختگی زیادی خدمات‌رسانی شدند البته مرکز تخصصی سوختگی تهران به دلیل انفجارها در مجاورت آن، تخلیه شده است. 

وی افزود: طرح امداد نوروزی برای خدمات‌رسانی به مسافران در ایام نوروز، از ۲۵ اسفندماه در سراسر کشور آغاز می‌شود و دستورالعمل‌های این طرح به دانشگاه‌های علوم پزشکی، پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و مراکز بهداشتی و درمانی ابلاغ شده است. مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت (EOC) نیز هر روز آخرین اطلاعات مربوط به این طرح را از طریق رسانه ملی و رسانه‌های رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. 

رییس سازمان اورژانس کشور از حوادث جاده‌ای به عنوان یکی از مشکلات کشور یاد کرد و گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس، رانندگی ایمن و همراهی با سازمان‌های امدادی می‌تواند در این زمینه به ما و خود مردم کمک زیادی کند. 

به گزارش وبدا، میعادفر در پایان با بیان اینکه مراحل استخدام ۵ هزار و ۵۰۰ نیرو در سازمان اورژانس کشور در سال جاری طی شده است، افزود: حدود ۳ هزار نفر از این نیروها به زودی به چرخه خدمت‌رسانی می‌شوند و مابقی آن‌ها نیز در سال جدید طی فراخوانی که اعلام می‌شود، جذب شده و آغاز به کار می‌کنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
