جشن خواهیم گرفت؛ اما پس از شکست کامل دشمن نه در شب چهارشنبه سوری

به گزارش ایلنا، متن یادداشت او چنین است:

این روزها ما ایرانیان سوگوار فقدان رهبر شهیدمان و صدها شهید گلگون کفن عزیز و کودکان بی گناهمان هستیم که با جان عزیز خود صلابت و اقتدار ایران سر بلند را برای همیشه ی تاریخ تثبیت نمودند. آن عزیزان والا مقام با ایثار جان خویش پیشمرگ ایران و ایرانی شدند و عظمت و شکست ناپذیری این سرزمین سربلند را به رخ جهانیان کشیدند.

اینک ما، در روزهایی که رزمندگانمان شب و روز حماسه می آفرینند و دشمن زبون را متحمل شکست و خفت می نمایند، هم عزادار شهیدانمان هستیم و هم دعاگو و پشتیبان رزمندگانمان و لاجرم در چنین روزهایی نه تنها همچون سالیان پیش شب چهارشنبه سوری را جشن نمی گیریم بلکه در این شب ها از خدای خود می خواهیم تا هر چه سریع تر دشمن متجاوز زبون را متحمل بزرگ ترین و خفت بارترین شکست تاربخ خود سازد و در پیشگاه تاریخ و ملت های جهان رسواتر از همیشه گردد .

ما آنگاه که تهدید دشمن را به کل از میان راندیم و او را خوار و خفیف تر از اکنون نمودیم، همه با هم، در سراسر کشور، جشن خواهیم گرفت و به افتخار شهیدان و رزمندگانمان مراسم ها و یادبودها برقرار خواهیم کرد.

" زنده و پاینده باد ایران و ایرانی "

