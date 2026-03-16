آموزش هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار دانشآموز آغاز شد
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از آغاز آموزش هوش مصنوعی به ۲۰۰ هزار دانشآموز از ۲۵ اسفندماه و توانمندسازی ۴۰ هزار معلم در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.
به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده از آغاز برنامه ملی آموزش هوش مصنوعی برای دانشآموزان از روزهای پایانی سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با هدف جهتدهی به ذهنیت علمی دانشآموزان در برابر فضای استرسزای جامعه در این دوران سخت طراحی شده است.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده این سازمان در ماههای گذشته برای توانمندسازی معلمان، اظهار کرد: خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده در دو قطب کشور یعنی شهر تهران و مشهد مقدس، طی ماههای اخیر موفق به آموزش ۴۰ هزار نفر از معلمان عزیز در دو حوزه آموزش مجازی و حضوری شدهایم.
وی افزود: در ادامه این مسیر فرآیندهای تکمیلی برای گروههای تخصصیتر نیز انجام شد که در نهایت ۱۰۰ نفر به عنوان مدرس و کارشناس ارشد، آموزشهای پیشرفته را دیده و امروز در اختیار استانها قرار گرفتهاند تا انشاءالله برای تعمیق کاربردسازی هوش مصنوعی در سطح استانها و برای دانشآموزان عزیز فعالیت کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به دومین مرحله از این طرح اشاره کرد و افزود: در بخش آموزشهای کاربردی هوش مصنوعی، خوشبختانه شاهد افتتاح و شکلگیری آموزشهای اولیه بودهایم که در این بخش نیز تعداد آموزشگیرندگان از مرز ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ نفر افزایش یافت و حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مدرس و متخصص آموزش دیدهاند و این فرایند مقدمهای برای شروع آموزش دانشآموزان عزیز است.
محمودزاده با بیان اینکه استفاده از فرصت آخر اسفند و ایام نوروز برای این طرح هدفگذاری شده است، تصریح کرد: با توجه به فضای عمومی جامعه و برخی نگرانیها و اضطرابهای موجود، علاقمندیم دانشآموزان در فضای علمی و آرامشبخشی قرار بگیرند. به همین دلیل طرح آموزش هوش مصنوعی را که از جذابیتهایی نیز برخوردار است برای دانشآموزان از ۲۵ اسفندماه آغاز خواهیم کرد.
وی جزئیات این طرح بزرگ را این گونه تشریح کرد: در فاز اول این طرح که ویژه دانشآموزان است، حدود ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش آموزشهای مقدماتی قرار میگیرند که از میان این ۲۰۰ هزار نفر، ۲۰ هزار دانشآموز به مرحله دوم راه پیدا کرده و آموزشهای تکمیلیتری خواهند دید. در ادامه، از این ۲۰ هزار نفر، ۲ هزار نفر گزینش شده و آموزشهای کاملی را در حوزه کاربردی هوش مصنوعی به صورت کاملاً مهارتی و با رویکرد فناوریهای اقتصادی فرا خواهند گرفت.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله نهایی این فرآیند که در تابستان سال آینده و در قالب جشنوارهای برگزار خواهد شد، از هر استان ۲۰۰ نفر (مجموعاً ۱۰۰۰ نفر) حضور پیدا کرده و به رقابت و تبادل تجربه میپردازند. دلیل انتخاب این بازه زمانی برای آغاز آموزشها، استفاده از فرصت تعطیلات برای دور کردن دانشآموزان از فضای استرسزا و مشغول کردن آنها به یادگیری عمیق علمی است. هوش مصنوعی به دلیل جذابیتهای خاص و ماهیت بازیگونهاش، میتواند دانشآموز را مجذوب کرده و دل مشغولیهای آنها را به سمت حرکت در مسیر پرشتاب علم و فناوری سوق دهد.