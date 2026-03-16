به گزارش ایلنا، مرکز لرزه‌نگاری کشوری، گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان را اعلام کرد.

این زلزله، ساعت ۲۲:۵۶ شامگاه یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، روی داده است.

نزدیک‌ترین شهرها به این زمین‌لرزه، چلگرد (چهارمحال و بختیاری) در ۴۱ کیلومتری، قلعه‌خواجه (خوزستان) در ۴۵ کیلومتری و فریدون‌شهر (اصفهان) در ۵۸ کیلومتری و نزدیک‌ترین مراکز استان به این زلزله، شهرکرد در ۱۱۲ کیلومتری و خرم‌آباد در ۱۶۱ کیلومتری آن بوده است.

انتهای پیام/