زمین‌لرزه در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان

زمین‌لرزه در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان
مرکز لرزه‌نگاری کشوری از زلزله ۴.۲ ریشتری در مرز استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز لرزه‌نگاری کشوری، گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۴.۲ ریشتری در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان را اعلام کرد. 

این زلزله، ساعت ۲۲:۵۶ شامگاه یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، روی داده است. 

نزدیک‌ترین شهرها به این زمین‌لرزه، چلگرد (چهارمحال و بختیاری) در ۴۱ کیلومتری، قلعه‌خواجه (خوزستان) در ۴۵ کیلومتری و فریدون‌شهر (اصفهان) در ۵۸ کیلومتری و نزدیک‌ترین مراکز استان به این زلزله، شهرکرد در ۱۱۲ کیلومتری و خرم‌آباد در ۱۶۱ کیلومتری آن بوده است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
