زمینلرزه در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان
به گزارش ایلنا، مرکز لرزهنگاری کشوری، گزارش مقدماتی زمینلرزه ۴.۲ ریشتری در مرز چهارمحال و بختیاری و خوزستان را اعلام کرد.
این زلزله، ساعت ۲۲:۵۶ شامگاه یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، روی داده است.
نزدیکترین شهرها به این زمینلرزه، چلگرد (چهارمحال و بختیاری) در ۴۱ کیلومتری، قلعهخواجه (خوزستان) در ۴۵ کیلومتری و فریدونشهر (اصفهان) در ۵۸ کیلومتری و نزدیکترین مراکز استان به این زلزله، شهرکرد در ۱۱۲ کیلومتری و خرمآباد در ۱۶۱ کیلومتری آن بوده است.