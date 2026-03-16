خدمات رایگان اتوبوسرانی تهران در آخرین پنجشنبه و جمعه سال برای زیارت اهل قبور

به گزارش ایلنا، خدمات ویژه در آخرین پنجشنبه و جمعه سال به منظور تسهیل جابجایی شهروندان و خانواده‌های معزز شهدا در بهشت زهرا (س) ارائه می‌شود. این خدمات از ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ارائه می‌شود و شامل استقرار اتوبوس‌ها و ون‌های معلولین و جانبازان در مبادی مختلف و سرویس‌دهی به داخل بهشت زهرا می‌باشد.

در این ایام، اتوبوس‌ها در ۹ مبدأ مختلف تهران شامل شهرک ولیعصر (عج)، پایانه خاوران، میدان خراسان، شهرک شهید محلاتی، میدان رسالت، فلکه دوم نازی آباد، فلکه دوم صادقیه، فلکه سوم دولت آباد و میدان شهرری، مستقر خواهند شد. ناوگان بر اساس تقاضای سفر از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۹ در مبادی مستقر و خدمات‌رسانی خواهند کرد.

شایان ذکر است؛ ضمن ارائه خدمات داخل محدوده بهشت زهرا (س)، ناوگان مورد نیاز در مترو حرم مستقر خواهد بود و از مسیر مترو حرم به مقصد میدان بصیرت و بازگشت مجدد به ایستگاه مترو حرم سرویس‌دهی می‌کنند.

علاوه بر این، با استقرار عوامل گشت و کنترل به تعداد مورد نیاز در محل‌های اعلام شده، نظارت بر خدمات‌رسانی را به عهده خواهند داشت.

