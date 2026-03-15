رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
ارائه خدمات هویتی در ادارات ثبت احوال کشور بدون وقفه ادامه دارد
رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: رسیدگی به امور انحصار وراثت، ساماندهی اطلاعات خانوار و ارائه خدمات هویتی به متقاضیان با برنامهریزی مناسب و تلاش کارکنان در سطح کشور در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با رمضانی، سربازرس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای استمرار خدماترسانی در سطح کشور اظهار کرد: با وجود شرایط و محدودیت خاص کنونی، ارائه خدمات در ادارات ثبت احوال سراسر کشور بدون وقفه ادامه داشته و کارکنان این سازمان با روحیهای جهادی و احساس مسئولیت بالا در حال خدمترسانی به مردم هستند.
وی با اشاره به اولویتبندی خدمات حیاتی سازمان افزود: در این مدت تمرکز اصلی بر تداوم خدمات اساسی و ضروری از جمله ثبت وقایع حیاتی به ویژه ثبت ولادت و وفات، پاسخگویی به استعلامات دستگاههای اجرایی کشور، ارائه سرویسهای سیستمی و برخط به نهادها و سازمانهای مرتبط بوده است تا هیچ خللی در فرایندهای حاکمیتی و خدمات عمومی ایجاد نشود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین خاطر نشان کرد: سایر خدمات مهم سازمان از جمله رسیدگی به امور انحصار وراثت، ساماندهی اطلاعات خانوار و ارائه خدمات هویتی به متقاضیان نیز با برنامهریزی مناسب و تلاش کارکنان در سطح کشور در حال انجام است و تلاش شده است تا در این شرایط نیز مردم در دریافت خدمات مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.
سربازرس سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از تلاشها و مجاهدتهای مسئولان و کارکنان خدوم سازمان ثبت احوال کشور در شرایط حساس ویژه کنونی گفت: کارکنان این سازمان با روحیهای متعهدانه، جهادی و مسئولانه همچنان در خط مقدم ارائه خدمات هویتی به مردم و دستگاههای اجرایی حضور داشته و لحظهای از خدمترسانی بازنایستادهاند.
رمضانی نقش سازمان ثبت احوال کشور در حفظ پایداری خدمات هویتی کشور را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و از تعهد، مسئولیتپذیری و تلاش بیوقفه مدیران و کارکنان این مجموعه در استمرار ارائه خدمات در شرایط خاص کشور قدردانی نمود.
در این نشست، محمدی، مدیرکل بازرسی سازمان ثبت احوال کشور نیز ضمن ارائه گزارشی از روند نظارتها و پایش عملکرد واحدهای اجرایی، بر اهمیت حفظ کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان در تمامی شرایط تأکید کرد و از همراهی و تلاش کارکنان مجموعه در تحقق این مهم قدردانی نمود.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در پایان این دیدار، طرفین بر ضرورت تداوم همافزایی و همکاری میان سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بازرسی کل کشور به منظور ارتقای سطح خدمات، صیانت از حقوق مردم و حفظ پایداری نظام خدمات هویتی کشور تأکید کردند.