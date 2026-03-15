ممنوعیت فروش سبدی دارو

مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو بر ممنوعیت فروش سبدی دارو و همچنین توقف فروش و توزیع دارو توسط شرکت‌های پخش تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، اکبر عبداللهی اصل، در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و نظر به گزارشات متعدد دریافتی از معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و برخی نهادهای نظارتی مبنی بر سبد فروشی و توقف فروش دارو توسط برخی از شرکت‌های پخش، به اطلاع می‌رساند: 

مستند به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت محور، «فروش دارو با استفاده از روش‌های غیرمتعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش‌هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آن‌ها شود ممنوع است»؛ . 

همچنین مطابق بند ۶ ماده ۹ آیین نامه مذکور توقف فروش وعدم توزیع موجودی داروها علیرغم وجود مجوز‌های لازم تخلف محسوب می‌شود. 

وی در این نامه خاطرنشان کرده است: این اداره کل به بحران نقدینگی زنجیره تامین واقف است ولی شرایط فعلی ایجاب می‌کند حداکثر همکاری با داروخانه‌ها در زمان پرداخت دیون، عدم برگشت چک‌ها و تحویل داروهای حیاتی به داروخانه‌های دولتی مسدود شده، بعمل آید.

 

