مرندی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف حمله به مراکز درمانی شد
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی و اعتراض شدید نسبت به حملات علیه مراکز غیرنظامی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، در نامه سیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، آمده است: با ابراز تاسف، نگرانی و اعتراض شدید از ادامه حملات رژیم نژاد پرست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که هر روز ابعاد غیر انسانی آن، مراکز غیر نظامی از جمله مدارس، اماکن مسکونی و بیمارستانها را به گونهای فزاینده در بر میگیرد، بر ضرورت اقدام هر چه سریعتر و صریحتر از سوی آن مقام مسئول بین المللی تاکید میکنیم.
ما بخشی از این جسارت دشمنان جنایتکار را ناشی از سکوت سوال برانگیز سازمانهای بین المللی میدانیم و این بیاقدامی را به شدت محکوم میکنیم.
جناب آقای گوترش، قبل از اینکه این سیاست بیپاسخی نسبت به موارد آشکار نقض قوانین بین الملل بشر دوستانه، به عنوان خیانت به بنیادیترین ارزشهای انسانی سازمانهای بین الملل در تاریخ این روزهای حساس برای همیشه ثبت شود، تحرک لازم و عاجل برای هر اقدام موثری جهت متوقف کردن این اقدامات غیر انسانی را بخرج دهید.
هدف قرار دادن بیماران، کادر درمان و کودکان بیگناه در پناهگاههای امنی همچون بیمارستانها و مدارس، مصداق جنایت علیه بشریت و نقض آشکار تمامی اصول اخلاقی و انسانی است که سازمان ملل متحد و سازمانهای مرتبط با آن، برای پاسداشت آنها تلاش میکنند.
ما قویا از آن سازمان به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان، در خواست میکنیم تا از تمامی نفوذ و اختیارات خود برای موارد زیر استفاده کند:
۱. محکومیت صریح، شدید و هر چه سریعتر این اقدامات؛
۲. فراخوانی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای به دست عدالت سپردن عاملان این جنایات؛
۳. تقویت تعهد مجدد جامعه جهانی نسبت به مصونیت کامل زیرساختهای آموزشی و بهداشتی؛
جهان باید این اعمال شنیع را محکوم کند و تضمین نماید که غیر نظامیان، کودکان و بیماران، صرفنظر از هرگونه مناقشهای، از حق اساسی خود برای زندگی، سلامت و یادگیری برخوردار شوند.