آغاز ثبت نام طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ خبرنگاران

به گزارش ایلنا، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: اصحاب رسانه می‌توانند از امروز (۲۴ اسفند) با مراجعه به سامانۀ «شهرزاد» نسبت به ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری سال ۱۴۰۵ اقدام کنند.

طبق اعلام این سازمان، خبرنگاران می‌بایست پس از ورود به سامانه شهرزاد و کلیک بر روی گزینۀ طرح ترافیک، وارد قسمت «خبرنگار هستم» شده و پس از آن مدارک لازم شامل معرفی‌نامه، شناسنامه، بیمۀ خبرنگاری یا ۱۰ اثر خود طی ۶ ماه گذشته را در این قسمت بارگذاری کنند.

همچنین، پس از بررسی مدارک خبرنگاری در صورت وجود نقص مدرک، پیامکی برای افراد ارسال خواهد شد تا با مراجعۀ مجدد به سامانۀ شهرزاد، نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

در این مرحله نیز در صورت تأیید مدارک خبرنگاری برای ثبت نام‌کنندگان پیامکی ارسال خواهد شد که دریافت آن به منزلۀ تخصیص سهمیۀ طرح ترافیک نیست، بلکه صرفاً نشانۀ گذر از مرحلۀ تأیید مدارک و ادامۀ فرایند مراحل تخصیص سهمیه خواهد بود.

پس از پایان مهلت ثبت نام و تعیین تعداد سهمیۀ هر رسانه، از مدیران مسؤل درخواست می‌شود فهرست افراد متقاضی دریافت سهمیه طرح ترافیک رسانۀ خود را در قالب یک نامۀ رسمی به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ارسال کنند.

همچنین متقاضیان دریافت کارت بلیت خبرنگاری می‌بایست با ورود به سامانۀ شهرزاد، کلیک بر روی گزینۀ طرح ترافیک، ورود به قسمت «خبرنگار هستم» و انتخاب گزینۀ کارت بلیت، نسبت به بارگذاری مدارک لازم و ثبت نام در این فرایند اقدام کنند.

گفتنی است؛ مهلت ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاری و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ تا پایان فروردین خواهد بود.

