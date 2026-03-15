سازمان بهزیستی خبر داد:
توزیع ۶۹ هزار بسته معیشتی و کمک ۲۳ میلیارد تومانی مردم به بهزیستی
سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۶۹ هزار بسته معیشتی و کمک ۲۳ میلیارد تومانی مردم به بهزیستی خبر داد و گفت: دادههای منتشر شده از سوی مرکز مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی نشان میدهد، در ماههای اخیر و در شرایط بحران، مشارکتهای مردمی در حمایت از مددجویان این سازمان افزایش یافته و بیش از ۶۹ هزار بسته معیشتی توزیع شده است.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، بر اساس این دادهها، در بسیاری از استانهای کشور شبکهای از داوطلبان و خیرین برای کمک به جامعه هدف این سازمان فعال شدهاند.
بر اساس گزارش مرکز مشارکتهای مردمی در ۳۱ استان کشور ساماندهی شده و هزاران نفر از شهروندان از نیروهای داوطلب مردمی گرفته تا متخصصان حوزههای درمانی و خدمات اجتماعی برای همکاری با بهزیستی اعلام آمادگی کردهاند.
طبق آمار ارائه شده بر اساس این گزارش، حدود ۲۰ هزار نفر در این بازه زمانی برای همکاری داوطلبانه با سازمان بهزیستی ثبتنام کردهاند. بخشی از این افراد متخصصان حوزههایی مانند روانشناسی، پزشکی و مددکاری اجتماعی هستند و بخشی دیگر نیز در قالب فعالیتهای مردمی در حوزههای حمایتی مشارکت دارند.
این گزارش افزوده است: همچنین در ایام جنگ ۵۳۵۰ داوطلب جدید در پویش سلام محله و ۵۷۲ نفر در ایران همدل برای کمک به سازمان بهزیستی اعلام آمادگی کردند، برای هماهنگکردن این ظرفیت گسترده، در استانهای مختلف جلسات متعدد هماهنگی و برنامهریزی برگزار شده است و هدف آنها هدایت فعالیتهای مردمی به سمت نیازهای فوری جامعه هدف بوده است.
این گزارش خاطرنشان کرده است: نتیجه این سازماندهی هم قابل توجه بوده و از ظرفیت داوطلبان در برنامهها و خدمات مختلف استفاده شده است و این نشان میدهد شبکه داوطلبی در عمل نیز به کار گرفته شده است.
دادههای این گزارش نشان میدهد ارزش مشارکتهای مردمی جذب شده در این بازه زمانی به بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال رسیده است، این منابع از بستههای معیشتی و خدمات درمانی گرفته تا تأمین پوشاک و تعمیر یا بهسازی مسکن خانوادههای نیازمند، برای تأمین بخشی از نیازهای فوری مددجویان هزینه شده است.
در میان خدمات ارائه شده، کمکهای معیشتی سهم قابل توجهی داشته است، بر اساس آمارهای گزارش، بیش از ۶۹ هزار بسته معیشتی در میان خانوادههای نیازمند توزیع شده است، در کنار آن، داوطلبان در حوزههایی مانند درمان، تأمین پوشاک و همچنین تعمیر یا تأمین مسکن نیز مشارکت داشتهاند و این خدمات در شرایط بحران میتواند فشار اقتصادی و اجتماعی بر خانوادهها را تا حدی کاهش دهد.
نگاهی به آمارهای استانی نشان میدهد الگوی مشارکت در نقاط مختلف کشور یکسان نبوده است، در برخی استانها، جذب کمکهای مالی بیشتر بوده و در برخی دیگر مشارکت مردمی بیشتر در قالب فعالیتهای داوطلبانه و خدمات اجتماعی شکل گرفته است.
بنا به اطلاعات این گزارش، برای نمونه، استان آذربایجان شرقی با جذب حدود ۵۰ میلیارد ریال مشارکت مردمی یکی از بالاترین ارقام کمک مالی را ثبت کرده است، در مقابل در برخی استانها تمرکز بیشتر بر بسیج نیروهای داوطلب و اجرای مستقیم خدمات اجتماعی بوده است.
بر اساس این گزارش، در شکلگیری این مشارکت گسترده، شبکههای محلی نقش مهمی داشتهاند، مراکز مثبت زندگی، شوراهای مشارکت مردمی در استانها و شهرستانها و گروههای داوطلب محلی از جمله ساختارهایی بودهاند که توانستهاند این ظرفیت مردمی را شناسایی و ساماندهی کنند.این شبکهها کمک کردهاند کمکهای مردمی سریعتر و هدفمندتر به دست خانوادههای نیازمند برسد.