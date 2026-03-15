تداوم فعالیت‌های ساختمانی در جنگ/ همه دفاتر خدمات الکترونیک شهر فعال هستند

سخنگوی شهرداری تهران از تداوم فعالیت‌های ساختمانی در زمان جنگ خبر داد و گفت: سازندگان درحال برنامه‌ریزی برای نوسازی پایتخت هستند.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به درخواست‌های مکرر توسعه‌گران ساختمانی در شهر تهران، اظهار داشت: به‌صورت معمول سازندگان مسکن در آخرین روزهای سال، با مراجعه به شهرداری اقدام به اخذ مجوز ساخت‌وساز می‌کنند، این روال اکنون نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: علیرغم شرایط جنگی و تلاش دشمنان، توسعه گران ساختمانی و سازندگان مراجعات و درخواست های مکرری برای ساخت‌وساز‌ دارند و در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی پایتخت هستند.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز در تمام مناطق شهر، فعال بوده و پاسخگوی همه خدمات موردنیاز حوزه شهرسازی و دیگر نیازهای شهروندان هستند.

