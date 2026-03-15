ترافیک سنگین در جادههای شمالی کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی از جادههای کشور و انسداد ۶ محور مواصلاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلینیا؛ رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: شاهد بارش برف و باران در برخی محورهای استان خراسان رضوی و شمالی و انسداد ۶ محور مواصلاتی کشور هستیم.
وی با بیان اینکه ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین گزارش شده است، ادامه داد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده حدفاصل نارنجستان تا سهراهی چلاو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.