به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا؛ رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: شاهد بارش برف و باران در برخی محورهای استان خراسان رضوی و شمالی و انسداد ۶ محور مواصلاتی کشور هستیم.

وی با بیان اینکه ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین گزارش شده است، ادامه داد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده حدفاصل نارنجستان تا سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

