هلال احمر اعلام کرد:

تماس‌ها و درخواست‌های جعلی به نام هلال احمر

تماس‌ها و درخواست‌های جعلی به نام هلال احمر
جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: اخیراً تماس‌هایی از شبکه‌های اجتماعی به ویژه پیام‌رسان‌های داخلی با عنوان " هلال احمر” و با ادعای ارائه کمک مالی به مردم، برقرار و درخواست اطلاعات شخصی و بانکی از افراد شده، که کاملا جعلی است.

به گزارش ایلنا، در پی تماس برخی اکانت‌های جعلی از شبکه‌های اجتماعی با مردم تحت عنوان هلال‌احمر و ادعای کمک مالی و سپس درخواست اطلاعات شخصی و بانکی از افراد، به اطلاع می‌رساند؛ 

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، هیچ شماره تماس یا پیام شخصی و سامانه‌ای برای ارائه کمک مالی به افراد ندارد. 

در حال حاضر تنها سامانه‌های رسمی پاسخگوی تلفنی جمعیت هلال‌احمر، شماره ۴۰۳۰ جهت پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان آسیب‌دیده از جنگ و ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به شهروندان و شماره ۱۱۲ جهت ارائه کمک‌های امدادی به مردم است. 

بنابراین هرگونه تماس یا پیام مشابه از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی با عنوان کمک مالی هلال‌احمر، کاملاً جعلی و مشکوک است. 

از هموطنان درخواست می‌شود که در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی، از ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی خود کاملاً خودداری کنند.

