سامانه بارشی جدید در کشور فعال شد/ دمای هوا از سه شنبه کاهش می‌یابد
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه کاهش دما در بسیاری از مناطق مورد انتظار است.

به گزارش ایلنا، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۴ اسفند) گستره فعالیت این سامانه بارشی در بیشتر استان‌های واقع در نیمه غربی کشور خواهد بود. 

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۲۵ اسفند) علاوه بر مناطق غربی، در مرکز و بخش‌هایی از شرق، شمال شرق و همچنین شرق سواحل خزر بارش باران پیش‌بینی می‌شود. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) گستره فعالیت این سامانه بارشی به شمال شرق و شرق کشور و شرق سواحل خزر محدود خواهد شد و در بخش‌هایی از جنوب، شمال غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد. 

به گزارش صدا و سیما، ضیائیان در ادامه درباره وضعیت وزش باد در روزهای آینده بیان کرد: امروز در مناطقی از شرق و جنوب غرب، فردا در شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق کشور و روز سه‌شنبه در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب، مرکز، نیمه جنوبی و شمال شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود. 

وی تأکید کرد: در برخی نقاط مستعد، وزش باد می‌تواند با پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه باشد. 

وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین درباره وضعیت آب‌وهوای استان تهران گفت: بر پایه آخرین الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارندگی همراه می‌شود. 

وی یادآور شد: طبق هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان تهران، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، آسمان در برخی ساعات صبح، بعدازظهر و شب نیمه ابری همراه با بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. 

ضیائیان اضافه کرد: در مناطق مستعد استان تهران احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف و کولاک نیز وجود دارد. 

نفوذ سامانه بارشی جدید و احتمال رگبار و کولاک در ارتفاعات

وی ادامه داد: از امروز (۲۴ اسفند) تا روز دوشنبه (۲۶ اسفند) با نفوذ سامانه بارشی دیگر، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز بارش باران و برف، مه و کولاک دور از انتظار نیست. 

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور مورد انتظار است.

 

