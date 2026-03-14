روایت بهزیستی از مدیریت روزهای جنگ؛ از خسارت به برخی مراکز تا تخلیه آن ها برای حفظ امنیت مددجویان
شبکه خدمات حمایتی سازمان بهزیستی همچنان فعال است و با اجرای تدابیری از جمله انتقال مراکز در معرض خطر، کاهش تراکم مراکز و نظارت مستمر بر خدمات، روند خدمترسانی به مددجویان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، همزمان با حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی مناطق کشور، شبکه خدمات حمایتی سازمان بهزیستی در استانهای مختلف همچنان فعال مانده و مجموعهای از اقدامات اضطراری برای حفاظت از مددجویان و تداوم ارائه خدمات اجتماعی اجرا شده است.
آرزو فاتحی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی جامعه هدف سازمان بهزیستی گزارشی را درباره اقدامات در ۱۶ استان کشور ارائه کرده است که نشان میدهد با وجود آسیب به برخی ساختمانها و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی روند خدمترسانی به گروههای آسیبپذیر متوقف نشده است.
بر اساس این گزارش، ادارات استانی بهزیستی در اسفند ۱۴۰۴ با تمرکز بر مدیریت بحران، اقداماتی نظیر ساماندهی پذیرش و ترخیص مددجویان، جابهجایی مراکز در معرض خطر، تأمین نیازهای درمانی و دارویی و نظارت مستمر بر مراکز نگهداری را در دستور کار قرار دادهاند.
جابهجایی مراکز در مناطق حساس
در برخی استانها، انتقال یا تخلیه مراکز نگهداری برای حفظ امنیت مددجویان انجام شده است. برای نمونه در استان هرمزگان تعدادی از مراکز شبانهروزی که در مجاورت اماکن حساس قرار داشتند جابهجا شدند و در استان سمنان نیز ۵۷ مرکز نگهداری کودکان برای افزایش ایمنی منتقل شدند.
همچنین در کهگیلویه و بویراحمد دو مرکز نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان بویراحمد به دلیل نزدیکی به مناطق حساس تخلیه شد در این فرآیند ۳۵ مددجو ترخیص و ۱۵ نفر دیگر به مکان جدید و امن منتقل شدند. در قم نیز سه مرکز شامل شیرخوارگاه و دو مرکز نگهداری دیگر پیش از وقوع حملات احتمالی بهطور پیشگیرانه تخلیه شدند.
خسارت به برخی مراکز و ادامه فعالیت
در برخی مناطق نیز مراکز بهزیستی از موج انفجار ناشی از حملات آسیب دیدهاند. در کرمانشاه، اصابت موشک در نزدیکی ساختمان شماره دو بهزیستی باعث تخریب بخشهایی از سقف و دیوارها شد با این حال کارکنان اورژانس اجتماعی و مدیران مجموعه با وجود جراحات ناشی از موج انفجار به فعالیت خود ادامه دادند و وضعیت خانوادههای تحت پوشش را پیگیری کردند. در خوزستان نیز یک مرکز سالمندان تخلیه و به مرکز دیگری منتقل شد.
ترخیص موقت مددجویان
در کنار اقدامات ایمنی، کاهش تراکم مراکز نگهداری از طریق ترخیص موقت مددجویان واجد شرایط نیز در دستور کار قرار گرفته است. در استان گیلان ۱۷۴ مددجو با هماهنگی خانوادهها بهطور موقت از مراکز ترخیص شدند و در ایلام نیز ۲۱ نفر از مراکز توانبخشی و هفت نفر از مراکز اورژانس اجتماعی ترخیص شدند.
در استان فارس نیز ۱۰۰ مورد ترخیص از مراکز شبانهروزی ثبت شده و در عین حال سه مورد پذیرش جدید انجام شده است. این اقدامات در کنار نظارت میدانی بر مراکز نگهداری سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران اعصاب و روان انجام شده است.
آنچه از مجموع گزارشهای استانی برمیآید، تلاش برای حفظ پایداری خدمات اجتماعی در شرایط جنگ مدنظر است و بر پیشگیری از خطر برای مددجویان، تداوم خدمات حمایتی و استفاده از ظرفیتهای محلی از جمله خانوادهها و خیرین تاکید شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی، مجموعه این اقدامات باعث شده است با وجود آسیب به برخی ساختمانها و شرایط دشوار ناشی از جنگ، خدمات سازمان بهزیستی به گروههای آسیبپذیر از جمله سالمندان، کودکان بیسرپرست، افراد دارای معلولیت و بیماران اعصاب و روان در استانهای مختلف کشور بدون وقفه ادامه یابد.