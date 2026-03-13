به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، حشمت‌الله عسگری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: جلسات این ستاد به‌صورت روزانه برگزار می‌شود و هرجا در بازار خلأ یا کمبودی احساس شود، بلافاصله تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

وی افزود: در روزهای اخیر با چند موضوع مهم در بازار مواجه بودیم که یکی از آن‌ها افزایش تقاضا برای شیشه ساختمانی بود با توجه به آسیب‌هایی که در بخش‌هایی از ساختمان‌های مسکونی در سطح تهران ایجاد شده، تقاضا برای این محصول افزایش پیدا کرد و در نتیجه شاهد مقداری افزایش قیمت بودیم.

عسگری ادامه داد: با هماهنگی اتحادیه‌های مرتبط و شرکت تعاونی مربوطه، سازوکاری طراحی شده تا مردم برای تهیه شیشه ساختمانی متحمل هزینه نامتعارف نشوند و بتوانند این محصول را با قیمت‌های متعارف و مشابه گذشته تهیه کنند تا روند بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تأمین نان را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی واحدهای نانوایی به‌صورت خودسر تعطیل می‌کردند، اما در حال حاضر اتحادیه‌های نان بسیار پای کار هستند و تقریباً همه واحدهای تولیدی فعال بوده و مشغول پخت نان هستند.

وی تصریح کرد: در طول ۱۰ روز گذشته حدود ۳۳ واحد نانوایی که تعطیل کرده بودند شناسایی شدند و به آن‌ها تذکر داده شد. مواردی که در مهلت مقرر نسبت به بازگشایی اقدام نکردند، با قطع سهمیه آرد و معرفی به دستگاه قضایی مواجه شدند، با این حال، قاطبه نانوایان در حال فعالیت هستند و خوشبختانه در حوزه آرد و نان و سایر کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد.

عسگری همچنین به وضعیت میوه شب عید اشاره کرد و گفت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده برای روزهای پایانی سال، میوه تنظیم بازاری از چند روز گذشته وارد بازار شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت انواع میوه شده است.

وی افزود: شبکه توزیع نیز گسترش یافته و علاوه بر میادین میوه و تره‌بار شهرداری، شبکه خرده‌فروشی نیز در عرضه میوه تنظیم بازاری فعال شده است و پیش‌بینی می‌کنیم در روزهای آینده قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان تأکید کرد: در سایر کالاهای اساسی نیز کمبودی وجود ندارد و زنجیره‌های تأمین، توزیع و نظارت به‌خوبی در حال فعالیت هستند. همچنین ۱۲۰ گشت نظارتی که برای روزهای پایانی سال برنامه‌ریزی شده بود، به‌طور کامل فعال هستند و اجازه گران‌فروشی، احتکار یا سوءاستفاده در بازار به هیچ عنوان داده نخواهد شد.

