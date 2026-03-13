خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​یک طرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران شمال از ساعت ۱۳
کد خبر : 1761740
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه فراجا از اجرای محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: به دلیل بار ترافیکی سنگین در محور چالوس، به منظور مدیریت ترافیک و تخلیه بار ترافیکی، مسیر شمال به جنوب در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۳:۰۰ امروز جمعه (۲۲ اسفند) از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج یک‌طرفه خواهد شد. 

وی افزود: بر این اساس، تردد خودروها از مسیر جنوب به شمال در این ۲ محور تا اطلاع ثانوی ممنوع و رانندگان می‌توانند برای سفر به استان‌های شمالی از محورهای جایگزین استفاده کنند. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در حال حاضر در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده و ممکن است در مقاطعی به منظور مدیریت تردد، محدودیت‌های مقطعی در این محور اعمال شود. 

سرهنگ محبی همچنین درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: در حال حاضر در محورهای ۲۲ استان کشور شامل اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان بارش برف و باران گزارش شده است. 

وی خاطرنشان کرد: بارش برف عمدتاً در ارتفاعات مشاهده می‌شود و محورهای شمالی کشور نیز با بارش برف و باران همراه هستند؛ از این رو رانندگان لازم است با احتیاط بیشتر رانندگی کرده و پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل