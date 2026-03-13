آزمونهای علمی مراکز آموزشی غیردولتی لغو شد
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی اعلام کرد: همه آزمونهای علمی مراکز آموزشی غیر دولتی امروز لغو شد.
به گزارش ایلنا، بر این اساس، بنا به درخواست اولیای محترم دانش آموزان و همچنین حضور پرشور دانش آموزان عزیز به همراه اولیای محترم در راهپیمایی عظیم روز قدس، همه آزمونهای علمی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی جمعه بیست و دوم اسفندماه ۱۴۰۴ لغو شد.
بنا براین گزارش زمان برگزاری آزمونها درتاریخ دیگر، در اسرع وقت اطلاعرسانی خواهد شد تا دانش آموزان عزیز بتوانند در فضایی توام با آرامش و به دور از استرس در این آزمونها شرکت کنند.