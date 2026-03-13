خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزمون‌های علمی مراکز آموزشی غیردولتی لغو شد

کد خبر : 1761736
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اعلام کرد: همه آزمون‌های علمی مراکز آموزشی غیر دولتی امروز لغو شد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس، بنا به درخواست اولیای محترم دانش آموزان و همچنین حضور پرشور دانش آموزان عزیز به همراه اولیای محترم در راهپیمایی عظیم روز قدس، همه آزمون‌های علمی مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی جمعه بیست و دوم اسفندماه ۱۴۰۴ لغو شد. 

بنا براین گزارش زمان برگزاری آزمون‌ها درتاریخ دیگر، در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد تا دانش آموزان عزیز بتوانند در فضایی توام با آرامش و به دور از استرس در این آزمون‌ها شرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل