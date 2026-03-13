به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس؛ در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی چهار نفر وابسته به گروه های متخاصم که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند توسط عوامل یگان های ویژه فراجا و عوامل اطلاعاتی، دستگیر شدند.

این افراد، اطلاعات محرمانه محل های اصابت موشک ها و بمباران را ضمن ذخیره در گوشی خود به این شبکه ارسال می کردند.

متهمان پس از اعتراف و تحقیقات بیشتر، تحویل عوامل اطلاعاتی و امنیتی شدند.

