دستگیری ۴ نفر در تهران به اتهام ارسال اطلاعات به شبکه‌های معاند

چهار نفر که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند، توسط یگان های ویژه فراجا دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس؛ در یک عملیات موفقیت آمیز اطلاعاتی و انتظامی چهار نفر وابسته به گروه های متخاصم که اقدام به ارسال اطلاعات و همکاری با شبکه معاند و ضد ایرانی اینترنشنال می کردند توسط عوامل  یگان های ویژه فراجا و عوامل اطلاعاتی، دستگیر شدند.

این افراد، اطلاعات محرمانه محل های اصابت موشک ها و بمباران را ضمن ذخیره در گوشی خود به این شبکه ارسال می کردند.

متهمان پس از اعتراف و تحقیقات بیشتر، تحویل عوامل اطلاعاتی و امنیتی شدند.

