اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در شرایط جنگی کشور
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر اقدامات گسترده این ستاد را در شرایط جنگی کشور تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب (ع) و شهادت قائد امت حضرت امام خامنهای (قدس سره)، سرداران و هموطنان عزیز و کودکان بیگناه کشور ایران همیشه سربلند و تبریک مجدد به مناسبت انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر کشور جمهوری اسلامی ایران توسط شورای خبرگان رهبری به محضر آقا امام زمان و ملت عزیز و سرافراز ایران، درباره اقدمات ستاد مبارزه با موادمخدر در شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در این شرایط کنونی که دشمنان میهن اسلامی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی کودککش در حمله ناجوانمردانه به کشورمان اقدام کرده و باعث به شهادت رساندن هموطنانمان شدهاند ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در کنار سایر دستگاه در قبال وظایف خود در این شرایط جنگی با قدرت و اقتدار در جهت خدمت رسانیدن به مردم عزیز و بیماران معتاد کوتاهی نکرده و با اتخاذ تدبیر و برنامهریزی لازم به منظور کاهش عوارض ناشی از جنگ و پدافند غیرعامل اقدامات لازم را اجرا کرده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: از جمله این اقدامات میتوان به تأمین و اختصاص منابع مالی و پرداخت 90 درصدی مطالبات مرکز نگهداری معتادان ماده ۱۶ و تبصره دو و مراکز کاهش آسیب، ترخیص بیماران معتاد دارای خانواده در سراسر کشور با رضایت و درخواست خانواده و با حکم دادستان به منظور پیشگیری از تلفات جانی در صورت حملات احتمالی موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأمین و تهیه مواد غذایی به اندازه کافی نام برد.
وی تصریح کرد: تهیه داروهای مورد نیاز بیماران اعم از داروهای تخصصی (متادون، بوپرونورفین و شربت اوپیوم) و داروهای غیر تخصصی و لوازم کمکهای اولیه، تدابیر تأمین نیروی انسانی به انداره کافی در هر شیفت، تأمین لوازم و ملزومات حفظ ایمنی بیماران و ساختمان، آموزشهای لازم به پرسنل درباره نحوه انجام وظیفه در زمان بحران، تأمین کپسول اطفای حریق به اندازه کافی برای مراکز، تأمین و ذخیره آب نوشیدنی سالم و کافی و تأمین موتور برق اضطراری از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط ستاد مبارزه با موادمخدر در این ایام بوده است.
به گفته ذوالفقاری، پیشگیری از تردد غیر ضروری و افراد مشکوک، پیشگیری از گرفتن تصاویر از موقعیت جغرافیایی مراکز، گزارش فوری و روزانه عملکرد و اتفاقات و حوادث، هماهنگیهای لازم بین دبیران شوراهای مبارزه با موادمخدر سراسر کشور، و مراکز در صورت نیاز نقل و انتقال بیماران از یک مکان به مکان دیگر، عدم تعطیلی مراکز ماده ۱۵ و مراکز کاهش آسیب تحت نظر سازمان بهزیستی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و بازدیدهای مستمر و نظارت توسط دبیران شوراها، نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی، بهزیستی، دادستانها، فراجا، زندانها، شهرداریها و مسئولین مرتبط از وضعیت مراکز از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با موادمخدر در راستای وظایف محوله در شرایط جنگی کشور بوده است.