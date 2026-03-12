استاندار تهران: حمل‌ونقل عمومی رایگان شد

استاندار تهران گفت: سازوکار ثبت و جبران خسارات شهروندان فعال است.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد شهروندان اظهار کرد: در راستای حمایت از مردم و مدیریت مصرف سوخت، خدمات حمل‌ونقل عمومی در تهران به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و شهروندان نیز با استقبال از این طرح، بدون مشکل از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.

وی افزود: مدیریت و تقسیم کار در این حوزه با نظارت شهرداری تهران انجام شده و شهروندان تهرانی می‌توانند برای پیگیری امور مربوط به خسارات احتمالی به ۲۲ منطقه شهرداری تهران و ۱۲۶ ناحیه شهری  مراجعه کرده و پرونده‌های خود را ثبت و مدارک لازم را ارائه دهند.

استاندار تهران ادامه داد: پس از انجام ارزیابی‌های لازم، روند جبران خسارات از سوی شهرداری تهران انجام خواهد شد و این سازوکار برای شهرستان‌های استان تهران نیز پیش‌بینی شده است.

معتمدیان همچنین با اشاره به نقش ستاد مدیریت بحران استانداری در این روند گفت: شهروندان در شهرستان های استان تهران  نیز می‌توانند برای تسهیل امور و پیگیری پرونده‌های خود به دفاتر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مراجعه کنند و فرآیند بررسی و ثبت خسارات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و خدمات شهری با همکاری استانداری در حال ارائه خدمات هستند، افزود: در مرحله نخست جبران خسارات جزئی در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل پرونده‌ها، خسارات گسترده‌تر نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به نقش مردم در حفظ امنیت استان تصریح کرد: در کنار تلاش‌های نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای تأمین امنیت استان، مشارکت و همراهی مردم نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش و ثبات دارد.

وی افزود: رویکرد امنیت مردمی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از سیاست‌های مؤثر کشور بوده و امروز نیز نیروهای داوطلب و مردمی در کنار نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای حفظ امنیت شهروندان فعالیت می‌کنند.

معتمدیان با اشاره به ایجاد ایستگاه‌های نظارتی و امنیتی در نقاط مختلف استان گفت: صدها ایستگاه بازرسی برای ارتقای سطح امنیت شهروندان ایجاد شده و نیروهای پلیس، دستگاه‌های امنیتی و سایر نهادهای مسئول به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت هستند.

استاندار تهران در پایان با اشاره به مواضع کشورهای غربی در حوزه حقوق بشر اظهار کرد: در حالی که برخی کشورهای غربی خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، در سال‌های اخیر شاهد سکوت آن‌ها در برابر اقدامات خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان، زنان و سالمندان بوده‌ایم؛ موضوعی که پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن حتی می‌تواند بر زندگی مردم اروپا نیز تأثیرگذار باشد.

