نامه رئیس سازمان محیط زیست به سازمان ملل در پی حملات رژیم صهیونیستی
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای زیستمحیطی و انسانی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هشدار داد و خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، شینا انصاری در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش گفته است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ حملات نظامی گستردهای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در جریان این اقدامات، زیرساختهای غیرنظامی نیز هدف قرار گرفتهاند.
در این نامه قید شده، در یکی از این حملات مدرسهای در شهر میناب هدف قرار گرفت که به کشته شدن ۱۷۰ کودک بیگناه انجامید. همچنین در شامگاه ۷ مارس ۲۰۲۶ تعدادی از انبارهای سوخت در تهران مورد حمله قرار گرفت که در پی انفجار آنها، حجم زیادی از ترکیبات سمی هیدروکربنی و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن وارد جو شد.
معاون رییس جمهور در ادامه تصریح کرده، انتشار این آلایندهها موجب بروز شرایط بحرانی آلودگی هوا در تهران و کرج شده و سلامت شهروندان، بهویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. همچنین بارشهای صبح ۸ مارس در استان تهران میتواند باعث انتشار مواد خطرناک با خاصیت اسیدی شده و آسیبهای جدی به ریه انسانها، منابع آبی و اکوسیستمهای طبیعی وارد کند.
انصاری با اشاره به آمادهباش کامل مراکز درمانی استان تهران افزوده است: سازمان حفاظت محیطزیست به شهروندان توصیه کرده است با توجه به شرایط ایجاد شده و ورود آلودگی به محدوده شهرهای تهران و کرج، تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در منازل بمانند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه این نامه تأکید کرده است که این حملات نقض آشکار تعهدات بینالمللی در حوزه حفاظت از محیطزیست، از جمله تعهدات ذیل کنوانسیونهای چندجانبه محیطزیستی، کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل و کنوانسیون تنوع زیستی است.
وی در پایان از دبیرکل سازمان ملل و سازوکارهای تخصصی این سازمان خواست با محکوم کردن این اقدامات و پیگیری مسئولیت عاملان، در برابر آنچه «جنایت آشکار علیه محیطزیست و مردم ایران» خوانده شده است، موضعی قاطع اتخاذ کنند.