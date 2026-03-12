توضیح درباره آزمونهای پایه یازدهم
کد خبر : 1761441
سرپرست مرکز ارزشیابی آموزشوپرورش درباره آزمونهای پایه یازدهم توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام سرپرست مرکز ارزشیابی آموزشوپرورش امسال آزمونهای تمام دروس پایه یازدهم به شیوه نهایی برگزار میشود.
لازم است دانش آموزان با توجه به این موضوع نسبت به برنامهریزی برای مطالعه و آمادگی شرکت در آزمونها اقدام کنند و مطمئن باشند که سوالات صرفاً از محتوای کتب درسی طراحی میشوند.
تاریخ آزمونها نیز اعلام شده است، اما برگزاری آزمون در این تاریخها منوط به عادی بودن وضعیت کشور است.
بخشی از محتوای کتب درسی در کلاسهای درس تدریس نشده بنابراین اگر این وضعیت تداوم پیدا کند، برنامه ابلاغشده تغییر خواهد کرد.