تداوم خدمات رسانی بزرگترین شبکه مددکاری کشور در شرایط جنگ
کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد که خدمات رسانی بزرگترین شبکه مددکاری کشور حتی در شرایط جنگی نیز مانند گذشته ادامه دارد.

به گزارش ایلنا  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، علی بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)، با تأکید بر استمرار فعالیت‌های این نهاد در شرایط حساس کنونی اظهار داشت: کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی و گسترده‌ترین شبکه مددکاری کشور، در شرایط سخت جنگی و هم‌زمان با ایام معنوی ماه مبارک رمضان، با بسیج تمام ظرفیت‌ها و منابع اجازه نخواهد داد هیچ وقفه‌ای در مسیر خدمت‌رسانی به محرومین ایجاد شود.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های میدانی افزود: مرکز خدمات مددکاری در تهران و تمامی مراکز اداری و دفاتر مددکاری در سراسر کشور به صورت فعال و مستمر در حال ارائه خدمت هستند و جریان حمایت از نیازمندان با قوت ادامه دارد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تأکید بر لزوم تسهیل در ارائه خدمات و کاهش نیاز به تردد در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: مددجویان عزیز می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواست‌ها و نیازهای خود را از طریق سامانه هوشمند امداد (سها) به نشانی soha.emdad.ir ثبت و پیگیری کنند.

بحیرایی در پایان تصریح کرد: تمامی همکاران ما در شبکه بزرگ مددکاری کشور با تمام توان در کنار خانواده‌های تحت حمایت ایستاده‌اند تا امنیت خاطر این عزیزان در ابعاد معیشتی و حمایتی تأمین شود و خدمات این نهاد با دقت و سرعت، به دست نیازمندان واقعی برسد.

