شرایط میهمانی دستیاران پزشکی تسهیل شد
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور ابلاغیهای، از تسهیل شرایط تمدید میهمانی دستیاران و صرفاً با موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد تا خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، با صدور ابلاغیهای در پی شرایط جدید کشور و به منظور کمک به آرامش دستیاران و حفظ کارآمدی مراکز آموزشی درمانی، شرایطی مهیا گردد که تمدید میهمانی دستیاران متقاضی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ امکانپذیر باشد.
بر اساس این ابلاغیه، تمدید میهمانی دستیاران با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد کماکان بلامانع است و چنانچه سقف مهمانی دستیاران تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ کامل شده باشد، تمدید دوره صرفاً با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ مجاز بوده و برای این فرایند نیازی به کسب موافقت معاونت آموزشی وزارتخانه نخواهد بود.
این تصمیم با توجه به شرایط جدید کشور و به منظور تسهیل در فرآیندهای آموزشی اتخاذ شده است تا دستیاران بتوانند بدون دغدغههای اداری بر انجام وظایف درمانی و آموزشی خود تمرکز کنند.