به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در شبکه خبر درباره آخرین وضعیت خدمت رسانی شهرداری در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه مسئولیت بازسازی و نوسازی ساختمان های آسیب دیده را پذیرفتیم. در اغتشاشات هم که با خانه ها و مغازه های شهروندان آسیب وارد شده بود ما مسئولیت بازسازی را برعهده گرفتیم و در این جنگ هم کل مسئولیت بازسازی منازل را پذیرفته ایم .

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل خدمات‌دهی بی وقفه در حال انجام است، گفت: در حال حاضر مترو و بی.آر.تی رایگان است.

شهردار تهران با بیان اینکه علی رغم شرایط جنگی در پایتخت ما کارهای عمرانی را تعطیل نکرده ایم، تصریح کرد: پریروز از ایستگاه متروی حضرت عبدالعظیم بازدید کردم که حدود ۱۵۰ نفر مشغول کار بودند تا ایستگاه در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

زاکانی در رابطه با نحوه خدمت رسانی به شهروندانی که منازل‌شان در جنگ اخیر آسیب دیده، خاطرنشان کرد: در تماس با سامانه ۱۳۷ گزینه ۳ برای اعلام خسارات است. در سامانه شهرزاد هم می توان ثبت گزارش کرد. در ادامه سازمان مدیریت بحران ما مرکزیت این فرایند را بر عهده دارد. مناطق ما با اعزام نیرو خرابی های جزئی را بر طرف می کنند. یک بخش هم این است که خانه قابل استفاده نیست در این صورت ما ساکنان خانه را اسکان می دهیم. در حال حاضر ما بیش از ۱۴۰۰ نفر را در هتل های خودمان یا هتل هایی که اجاره کرده ایم اسکان داده ایم.

شهردار تهران با اشاره به افزایش منازل آسیب دیده به نسبت جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن امریکایی-صهیونیستی از چند روز قبل شروع به زدن منازل کرده و به همین دلیل میزان خسارات جنگ رمضان تا کنون از جنگ ۱۲ روزه بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر برخی تجهیزات ما مورد اصابت قرار گرفته یادآور شد: علی رغم آسیب ها ما کمبودی نداریم. بعد از آسیب هایی که در جنگ ۱۲ روزه یا اغتشاشات به تجهیزات وارد شد، ما خریدهای‌مان را برای جبران داشته ایم.

زاکانی در رابطه با برخی آسیب های وارده به شهرداری تهران گفت: ساختمان شهرداری منطقه ۱۸ ما کاملا تخریب شده و ساختمان منطقه ۱۲ ما آسیب دیده است.

وی در رابطه با علت حملات به اماکن شهرداری بیان کرد: صهیونیست ها رویه ای را جلو آمده اند که ابتدا چهره های حاکمیتی، بعد نظامی و بعد امنیتی و لایه بعدی انتظامی و بسیج را هدف قرار دادند. مرحله پنجم سراغ خدماتی ها آمدند و می‌خواهند در شهر اختلال ایجاد کنند تا نگذارند جامعه خدمت بگیرد و روح زندگی در شهر را منکوب کنند.

زاکانی تاکید کرد: صهیونیست ها دنبال انتقام از کسانی هستند که به مردم خدمت می کنند وگرنه شهرداری منطقه ۱۸ ما چه کرده که باید هدف قرار بگیرد؟

وی با اشاره به اقدامات ایذایی صهیونیست ها گفت: الان شروع به خرابکاری های جزئی کرده اند تا مردم به خیابان ها نیایند اما مردم بازهم برای دفاع از کشورشان در صحنه حاضر می شوند.

شهردار تهران با تاکید بر خدمات‌دهی بدون وقفه تیم مدیریت شهری در این ایام اظهار کرد: میادین میوه و تره‌بار ما باز هستند و خدمات دهی به روز ادامه دارد. فروشگاه‌های شهروند هم همینطور در حال خدمت رسانی است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بهشت زهرا نیز تصریح کرد: بهشت زهرا کانون ساماندهی شهدا است. آنجا قبل از جنگ ۱۲ روزه یک بهسازی کرده بودیم و یک معراج شهدا ایجاد شد که از همه دستگاه های مربوطه حضور دارند تا به سرعت امور مربوط به شهدا انجام شود. بهشت زهرا در سطح عالی خدمات خود را ارائه می دهد و در حوزه خدمت زبانزد شده است.

زاکانی در رابطه با خدمات شهرداری و محدودیت های احتمالی تاکید کرد: در شهرداری تهران هیچ محدودیتی در خدمت رسانی نداریم. در جنگ ۱۲ روزه خودمان پیشنهاد دادیم کمک کنیم عده ای گفتند به باتلاق رفته اید اما به لطف خدا به بهترین شکل انجام شده و در حال انجام است. ما این را افتخار می دانیم چون خودمان را بخشی از دفاع از کشور می دانیم. ما قولی داده بودیم که تا جایی که می‌توانیم اصطلاحا نگذاریم آب در دل مردم تکان بخورد. در این جنگ هم خدمت را جزو وظیفه ذاتی مدیریت شهری می دانیم.

شهردار تهران در رابطه با وضعیت فروشگاه های شهرداری نیز اظهار کرد: برای چندین ماه کالای اساسی را تدارک دیده ایم. مردم نگران نباشند. دولتمردان البته کار خودشان را می کنند اما ما جداگانه کارمان را انجام می دهیم و مردم از نظر کالا خاطرجمع باشند.

زاکانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در تحلیل جنگ اخیر تصریح کرد: صهیونیست ها یک نقشه راه کلی دارند و برای غرب آسیا یک کارویژه طراحی کرده اند؛ آن ها دنبال بلعیدن دنیا هستند که شروعش منطقه غرب آسیا است که در این راستا ایران برایشان اهمیت دارد.

وی یادآور شد: ما می گوییم جنگ زمانی پایان می یابد که جهان بداند امنیت و اقتصاد جهان در گرو امنیت و اقتصاد ایران است.

شهردار تهران در رابطه با تحلیل های مطرح پیرامون ضربه زدن صهیونیست ها به ایران گفت: در هیات دولت سه تحلیل براساس منابع و اندیشکده های غربی بررسی شد؛ یک تحلیل این بود که یک جنگ یکباره بشود تا بعد مردم به خیابان بیایند که بعد از جنگ ۱۲ روزه این تحلیل محقق نشد. تحلیل دومشان این بود که اول فشار اقتصادی ایجاد شود مردم اعتراض کنند بعد ورود کنند که این هم در دی ماه شکست خورد. تحلیل سوم هم این بود که رهبری عامل انسجام ملی است پس بعد از رهبری برای تغییر اقدام کنند. به همین دلیل برای شهادت رهبر انقلاب اقدام کردند و فکر کردند کار تمام شد، اما عملا برایشان غیر قابل باور بود . آنها ملت ما را نشناخته اند و نتوانسته اند ایران دوستی و اسلام دوستی مردم ما را محاسبه کنند.

زاکانی با بیان اینکه آنها در موضع شکست هستند و حتی می توان گفت شکست خورده اند، اظهار کرد: البته این اول راه است خودشان گفته اند اگر روند فعلی ادامه بیابد تورم ۴۰ درصدی برای غرب در راه است.

به گزارش شهر، او افزود: تا کنون کسی جرات نداشت به پایگاه های آمریکا نگاه چپ کند اما امروز ۱۷ پایگاه آمریکا در منطقه منهدم شده است.

زاکانی در رابطه با انتخاب رهبر جدید انقلاب هم بیان کرد: با انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای آنها سنگ روی یخ شدند؛ همه داشته شان بر باد رفت و شکست راهبردی خوردند چون امام ما جوان شد؛ کسانی که آیت الله سید مجتبی خامنه ای را می شناسند انگار شهید سید علی خامنه ای را در آینه می بینند.

وی با تاکید بر اینکه دست سنگین بچه های سپاه، ارتش، بسیج و فراجا در حال خلق افتخار است، گفت: به لطف الهی این جنگ عظمت ایران را چند صد برابر می کند.

زاکانی در پایان بیان کرد: تصور آنها از ایران شرایطی مثل ونزوئلا بود که با خیانت مادورو را بردند اما در ایران نتوانستند خیانت پیدا کنند سراغ به شهادت رساندن رهبری رفتند، غافل از اینکه ملت ایران مثل درختی است که طوفان بر آن اثری ندارد. پرونده آمریکا به زودی در منطقه بسته می شود و اسرائیل قطعا نابود خواهد شد.