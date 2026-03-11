شهادت کارشناس بهداشت حرفهای خرمآباد در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی
رقیه بازگیر، کارشناس بهداشت حرفهای مرکز خدمات جامع سلامت گلدشت شرقی شهرستان خرمآباد به همراه خانواده خود در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده این شهیده، همکاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جامعه بهداشت کشور، برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.
به گزارش ایلنا، رقیه بازگیر، کارشناس بهداشت حرفهای مرکز خدمات جامع سلامت گلدشت شرقی شهرستان خرمآباد به همراه خانواده خود در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید؛ معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده این شهیده، همکاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جامعه بهداشت کشور، برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.
متن پیام علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم «اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَیهِ راجِعون»
خبر شهادت مظلومانه سرکارخانم مهندس رقیه بازگیر، کارشناس بهداشت حرفهای مرکز خدمات جامع سلامت گلدشت شرقی شهرستان خرمآباد، که به همراه خانواده گرامی خود در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، موجب اندوه عمیق در خانواده بزرگ نظام سلامت شد.
بیتردید تلاشهای صادقانه این همکار پرتلاش در مسیر صیانت از سلامت مردم و خدمت به جامعه، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور بود و یاد و خاطره او در میان همکاران و مردم منطقه زنده خواهد ماند.
اینجانب این ضایعه سنگین را به خانواده داغدار آن شهیده، همکاران ارجمند در دانشگاه علوم پزشکی لرستان و جامعه بهداشت کشور تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن عزیز از دسترفته رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.
دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی