English العربیه
اطلاعیه شماره ۷ هلال‌احمر:

حمله دشمن متجاوز به ۱۶۰ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی، پایگاه اورژانس و ۶۹ مدرسه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره هفت خود، از حمله دشمن متجاوز به ۱۶۰ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و پایگاه اورژانس و همچنین ۶۹ مدرسه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، از ۹ اسفند تا عصر روز ۲۰ اسفند، بیش از یک هزار مشاور جوان هلال‌احمر به ۵۶ هزار و ۵۵۸ تماس مردمی‌با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و حدود ۲۴۷ هزار دقیقه معادل ۴۱۱۲ ساعت به هموطنان دچار آسیب‌های روحی و روانی از حملات دشمن، مشاوره روانشناسی ارائه کرده‌اند.

تاکنون ۲۱ هزار و ۷۲۰ واحد غیرنظامی‌بر اثر حملات دشمن صهیونی - آمریکایی آسیب دیده‌اند که از این میزان، ۴۱۲۲ واحد، تجاری و ۱۷ هزار و ۳۵۳ واحد مسکونی مورد هدف مستقیم و یا غیر مستقیم دشمن قرار گرفته‌اند.

از آغاز جنگ تاکنون، ۱۶۰ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات دشمن آسیب جدی دیده و ۶۹ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفت.

تاکنون ۱۶ مرکز هلال‌احمر از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار گرفتند و ۲۱ خودرو امدادی که ۱۹ خودرو آن، آمبولانس بوده از چرخه خدمت و فعالیت خارج شده‌اند. ۷ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و یک امدادگر نیز در حین امدادرسانی به مردم به شهادت رسیده است.

بر اثر حملات وحشیانه دشمنان، ۳ نفر کادر اورژانس و ۱۳ نفر از کادر درمان کشور تاکنون به شهادت رسیده و ۷۸ نفر نیز دچار مجروحیت و مصدومیت شده‌اند.

