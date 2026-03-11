حضور میدانی معاون پرستاری وزارت بهداشت در یکی از مراکز درمانی تهران
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی کشور، با حضور در یکی از مراکز درمانی در مرکز تهران، روند ارائه خدمات درمانی و مراقبتهای پرستاری به بیماران را از نزدیک بررسی کرد.
به گزارش ایلنا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت در این بازدید با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، ضمن ارزیابی نحوه ارائه خدمات درمانی، با پرستاران و اعضای کادر درمان درباره شرایط خدمترسانی، چالشهای موجود و راهکارهای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران گفتوگو کرد.
عبادی همچنین با حضور در بخشهای بستری، از بیماران و مجروحان عیادت و با دلجویی از آنان، برای بهبودی و سلامتیشان آرزوی سلامتی کرد.
وی تلاشهای شبانهروزی پرستاران و کارکنان درمانی را ارج نهاد و نقش آنان را در حفظ پایداری نظام سلامت و ایجاد آرامش برای بیماران، حیاتی و تعیینکننده توصیف کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به شرایط ویژه کشور در روزهای جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: در این روزهای حساس، جلوههای واقعی ایثار، مسئولیتپذیری و تعهد حرفهای پرستاران بیش از پیش نمایان میشود؛ آنان با روحیهای سرشار از فداکاری، در خط مقدم مراقبت از بیماران و صیانت از سلامت جامعه ایستادهاند.
عبادی افزود: این بازدیدها صرفاً بررسی میدانی روند ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه پیامی روشن برای سازمانها و نهادهای تصمیمگیر فراتر از وزارت بهداشت است تا ضرورت حمایت مستمر و حضور فعال در کنار پرستاران برای عبور از شرایط بحرانی، همواره در سیاستگذاریها مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان این بازدید، با ابراز خداقوت به پرستاران و کارکنان درمانی، از تلاشهای آنان قدردانی کرد و تأکید نمود: روحیه همدلی، تعهد و ایثار کادر پرستاری، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و پشتوانهای مهم برای عبور از شرایط حساس امروز است.