اعلام آمادگی ۶ هزار داوطلب سلامت برای خدمت

به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، متن اطلاعیه شماره ۶ ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت به شرح زیر است:

ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهید عدالت مولی الموحدین حضرت علی (ع)، انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان در میانه جنگ ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ملت مظلوم ایران را گرامی داشته و برای ایشان آرزوی توفیق نمود، در عین حال یاد و خاطره همه شهدای این روزها، به‌ویژه شهدای سلامت، مردم بی‌گناه و کودکان شهید که نشانگر حقانیت و صبوری ملت ایران است ارج می‌نهد.

در این روزهای دشوار، چند نکته مهم به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسد:

مردم نوع‌دوست کشورمان با حضوری کم‌نظیر در مراکز انتقال خون، جلوه‌ای ارزشمند از همبستگی ملی را به نمایش گذاشته‌اند. این در حالی است که در ماه مبارک رمضان معمولاً میزان اهدای خون کاهش می‌یابد، اما این روزها شاهد افزایش چشمگیر مشارکت مردم بوده‌ایم. از این همراهی ارزشمند و همچنین از کارکنان سازمان انتقال خون و مراکز اهدای خون سراسر کشور که با همت و ایثار شبانه‌روزی خدمت کرده‌اند صمیمانه قدردانی می‌کنیم. مراکز انتقال خون همچنان با آمادگی کامل میزبان اهداکنندگان هستند.

نظام سلامت کشور با تلاش شبانه‌روزی کادر سلامت همچنان پایدار و آماده خدمت است. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی بدون هیچ کمبودی در حال ارائه خدمات به مردم هستند؛ این در حالی است که بخشی از زیرساخت‌های خدمات سلامت در حملات اخیر آسیب دیده‌اند، آن هم در شرایطی که طبق مقررات بین‌المللی، مراکز درمانی باید از هرگونه تعرض مصون باشند. از کارکنان خدوم نظام سلامت که همچون رزمندگان عرصه دفاع از کشور، پاسدار سلامت ملت ایران هستند صمیمانه تشکر می‌کنیم.

هدف قرار دادن تأسیسات آب‌شیرین‌کن قشم اقدامی نگران‌کننده بود که می‌توانست سلامت مردم منطقه را تهدید کند، اما با اقدام سریع دستگاه‌های مسئول، آب آشامیدنی ۲۷ روستا در کوتاه‌ترین زمان تأمین شد تا از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.

همچنین از اعلام آمادگی بیش از ۶ هزار داوطلب سلامت و ۶۵۶ روانپزشک داوطلب در سراسر کشور قدردانی می‌شود. وزارت بهداشت به‌زودی نحوه بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند این عزیزان را اعلام خواهد کرد.

بر اساس پایش‌های انجام شده، بخش زیادی از آلودگی‌های ناشی از حوادث اخیر کاهش یافته است. با این حال از مردم عزیز درخواست می‌شود همچنان سه توصیه مهم را رعایت کنند: ترجیح در خانه ماندن در صورت نبود ضرورت، استفاده از ماسک و شست‌وشوی اشیایی که احتمال آلودگی دارند. در صورت بروز علائمی مانند تاری دید، عدم تعادل یا تنگی نفس، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.

دانشجویان علوم پزشکی نیز می‌توانند آخرین تغییرات مربوط به آزمون‌ها را از طریق درگاه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نشانی dme. behdasht. gov. ir پیگیری کنند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های معظم شهدای تیم سلامت، از رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواسته می‌شود پیگیر وضعیت خانواده این شهدا و همچنین مصدومان کادر درمان باشند و با حضور در میان کارکنان، مسائل و مشکلات آنان را بررسی و پیگیری کنند.

نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خود در کنار مردم ایستاده و خدمت‌رسانی به ملت ایران بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

