به گزارش ایلنا، خدمات‌رسانی ویژه مترو تهران با هدف تسهیل رفت‌وآمد و رفاه حال شرکت‌کنندگان با محوریت خط چهار در مراسم افزایش می‌یابد و ایستگاه مترو میدان انقلاب، تئاتر شهر واقع در خط ۴، ایستگاه حسن آباد در خط ۲ و ایستگاه تقاطعی امام خمینی (ه) در خط ۱و۲ به‌دلیل مجاورت با محل برگزاری مراسم، آماده خدمت‌رسانی ویژه به شهروندان است.

برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز در صورت نیاز انجام شده است.

این مراسم امروز از ساعت ۱۳:۳۰ از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا برگزار می‌شود و متروی تهران آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به شرکت‌کنندگان را دارد.

