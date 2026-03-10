سوال: جنگی بر ما تحمیل شده جنگ تحمیلی سوم را پشت سر می‌گذاریم جنگی که با شهادت رهبری معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. می‌خواهم از اقداماتی که فراجا در دوران جنگ تمهید کرده بیشتر بشنوم.

سردار رادان: در ابتدا می‌خواهم گریزی داشته باشم به دو جنگ قبلی که پشت سرگذاشتیم. یک جنگ دوازده روزه صهیونی آمریکایی، یک جنگ تروریستی با ایادی صهیونی آمریکایی و جنگ سوم که جنگ آمریکایی صهیونی شد. چه شد که این اتفاقات افتاد و به جنگ سوم رسید. اول باید تمسک پیدا کنم به روایتی که امام زین العابدین (ع) در دعایشان فرمودند: خدا را شکر که دشمنان ما از بین احمق‌ترین آن‌ها هستند. نتیجتا سه اقدام احمقانه در این سه جنگ صورت گرفت. اولین اقدام احمقانه این‌ها این بود که طراحی کردند جنگ دوازده روزه را با استراتژی از جنگ به اغتشاش. یعنی نظرشان این بود ما جنگ را شروع می‌کنیم مردم ایران می‌آیند در خیابان یک تعداد از فرماندهان را هم ترور کردیم تا نیرو‌های مسلح د به خودشان بیایند تمام شده است. علتش چه بود؟ در صحبت‌های قبلی هم گفتم که آن‌ها محاسبات سیستمی خودشان را مطابق می‌دانند با محاسبات سیستمی ما. این جا اشتباه بزرگی است که می‌کنند. یعنی در آن سازمان اگر فرماندهانش کشته شوند به هم پاشیدگی زودرس ایجاد می‌شود و مردم در این موضوع تاب آوریشان بسیار کم است. دیدید در جنگ دوازده روزه اگر مردم ما صف می‌کشیدند برای بنزین زدن، در کنارش مردمی بودند که از آن‌ها پذیرایی می‌کردند. ولی در اسرائیل وقتی حیفا را زدند داشتند همدیگر را برای بنزین زدن پاره می‌کردند. این از مردمش است. فرماندهان هم حواسشان نبود که ما یک سامانه مدیریت و فرماندهی داشتیم و داریم که رهبری یعنی فرمانده معظم کل قوا می‌شود و نتیجتا یک مکتب دارد. سیستم دفاعی ما نه یک ساختار صرف، ساختار دفاعی، یک مکتب دفاعی برگرفته از مکتب ولایت و مکتب امام شهیدمان است. لذا این جا بود که اشتباه کردند. در لحظات جنگ اول دوازده روزه فرماندهان بی بدیلی از دست دادیم مثل سردار باقری، سردار رشید، سردار سلامی، حاجی زاده، سردار لطفی و ...، اما چند ساعت بعد پاسخ داده شد فرماندهانی جایگزین شدند مثل شهید امیر موسوی که ایشان هم افتخار پیدا کرد در جنگ سوم، آقایش را همراهی کند برای دنیای بعدی. بعد از ۱۲ روز منتظر بودند مردم بیایند در خیابان. دیدند مردم آمدند در خیابان، اما حماسه ای آفریدند. حماسه‌ای که در حقیقت این جنگ را شست و برد به جای این که اغتشاش شود این اشتباه را قرار گذاشته بودند با خودشان که درست کنند. آمدند سناریوی دوم یعنی اغتشاش. گفتند ما در کشور اغتشاش می‌کنیم مردم همراه می‌شوند و بعد یکی دو تا هدف را میزنیم. یاس و ناامیدی تمام می‌شود که آن اقدام کثیف تروریستی شد. چندین هزار نفر از مردم، از پلیس، از بچه‌های بسیج ما را به شهادت رساندند ولی مردم آمدند ۲۲ دی را آفریدند و در نتیجه این هم نشد. در جنگ سوم این‌ها در برداشت هایشان این شد که یک نفر این جا هست که نه از جنگ به اغتشاش را می‌گذارد به آن چیزی که ما می‌خواهیم برسیم، برسیم و نه از اغتشاش به جنگ را میگذارد او کیست؟ حضرت آقا رهبر معظم انقلاب و آن جا می‌گفتند حتی در جنگ اول اگر حضرت آقا را ما میزدیم تمام بود در جنگ دومشان گفتند. جنگ سوم طراحی بر این شد که آقای ما را هم شهید می‌کنند. دیگر این آخر فکرشان بود که به این جا میرسید. حالا در شهادت حضرت آقا اگرچه قلب همه ما، قلب مردم، قلب نیرو‌های مسلح داغدار است، اما اراده مردم، اراده نیرو‌های مسلح استوارتر شده. چرا؟ باز برگرفته از یک مکتب است. یعنی ما وقتی به ولایت، به ولی فقیه نگاه می‌کنیم به عنوان یک ساختار سازمانی برگرفته از قانون اساسی نگاه نمی‌کنیم، آن هست، اما اصلش مکتب آقا است. راه آقا است. مسیر آقا است که آن در اندیشه است، درفکر است و در دل است از طریق عاشقانه و عارفانه. آن جا است که می‌گوید عشق اگر آید برد هوش و دل فرزانه را. ولی عاشق می‌شود فرد در این مکتب و مسیر مکتب را ادامه می‌دهد. حالا این جا آقا نیست، قلب اندوهگین است، اما استوار است.

سوال: این استواری همانی است که حضرت آقا سال ۱۴۰۱ در دیدار مداحان وقتی به پیچ تاریخی که در آن هستیم اشاره می‌فرمودند به این نکته اشاره کردند که دشمن ممکن است که نقشه دقیقی بکشد، اما اشتباه محاسباتی خیلی جدی خواهد داشت.

سردار رادان: دقیقا، اول عرایضم اشاره به اشتباهات محاسباتی اش داشتم. آن اندیشه محاسباتی خودش را فکر می‌کند اندیشه محاسباتی ما است نه از عرفان و عشق چیزی سرش می‌شود نه از مکتب چیزی سرش می‌شود و نه مردم ما را می‌شناسد .یادم است در اغتشاشاتی که صورت گرفت در فتنه و جنگ دوم، خدمت حضرت آقا رسیده بودیم که گزارش‌هایی را بدهیم. حضرت آقا در جمع بندی فرمایشاتشان گفتند ما دارایی داریم که هیچ کسی ندارد و بعد گفتند آن دارایی مردم است. ۲۲ دی را مردم آفریده بودند و بعد دیدید ۲۲ بهمن آمد و بعد چه اتفاقی افتاد بی نظیر بود. این اشتباهی است که وجود دارد. حالا نکته این جا شد آقای ما را شهید کردند. البته من آن جا هم باز اشاره‌ای می‌خواهم بکنم که آقا با شهادتشان دو چیز دیگر را اثبات کردند که در ذهن‌ها شاید نبود ولی زودتر از جنگ اول ما پاسخ دادیم. ما در این مرحله سوم ولی امرمان شهید شده، رئیس دفتر نظامی ولی امرمان شهید شده، فرمانده کل سپاه ما شهید شده، فرمانده رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ما شهید شده، سازمان اطلاعات ما رئیسش شهید شده، وزیر دفاع ما شهید شده و تعداد دیگری دو ساعت بعد پاسخ می‌دهیم و به سرعت و دردناک پاسخ می‌دهیم. این چیزی است که آن‌ها نمی‌توانند هیچ وقت بفهمند و به همین علت هم از بین احمق‌ترین آن‌ها دشمنان ما هستند. اما شهادت حضرت آقا دو چیز را ثابت کرد اگر یادتان باشد مردم ما همیشه در حضور حضرت آقا می‌گفتند ملت فدای رهبر. این جا ثابت کردند که رهبر فدای ملت شد و نکته دوم آن چیزی که خود آقا می‌گفتند از آخر مجلس شهدا را چیدند. آقا ثابت کردند که از اول مجلس هم شهدا چیده می‌شوند و آقا هم چیده می‌شود و به نظرم می‌رسد امسال قدر خیابانی که مردم انجام دادند من اسمش را گذاشتم شب‌های قدر خیابانی. به نظرم در شب اول قدر خداوند بهترین قدر را برای مردم کشور ما و مردم جهان اسلام قرار داد و آن هم انتخاب خلف صالح حضرت آقا یعنی امام سید مجتبی خامنه‌ای بود که در شب اول قدر. من این طور به دوستانم گفتم شب دوم قدر، سوم هم امضا شد. ما شنیدیم که شب اول قدر می‌نویسند، شب دوم می‌برند تقدیم می‌کنند و شب سوم تائید میکنند هر سه گویا یک جا شد به سبب این حضور عاشقانه مردم.

سوال: مردم هم در مصاحبه هایشان می‌گفتند ما حاجت گرفتیم و دعا‌هایی که کردیم سبب شد که ما در همان شب قدر اول امامتی داشته باشیم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای.

سردار رادان: بله. شما در قاب‌های تصویرتان قشنگ آوردید جماعت کل کشور را که سوزناک در غم از دست دادن ولی امرش و رهبرش و در غم شهادت شب‌های قدر، شب ضربت خوردن مولا امیرالمومنین (ع) غمناک است، اما وقتی خبر انتصاب و رهبری حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای را می‌شنوند دیدیم که چطور از پا بلند می‌شدند و گویا یک شور و شعف گرفته بودند. یعنی در عین غم، لبخند رضایت بر چهره مردم نمایان شده بود. این از بهترین قدر‌هایی بود که به نظر من رقم خورد و قدر خیابانی عزیزترین و قشنگ‌ترین قدر‌های طول سال انقلاب ما فکر می‌کنم بود.

سوال: فرمودید روند و روالی که در سال ۱۴۰۴ که ما از ۲۳ خرداد ماه با شروع جنگ تحمیلی دوم بر ما گذشت و آن فتنه صهیونی آمریکایی که به آن اشاره فرمودید و بعد رسیدیم به این دفاع مقدس سوم و جنگی که بر ما و ملت شریف ایران تحمیل شد. این را شما خیلی زیبا ترسیم کردید و پیش آمدید از اقدامات نیروی انتظامی فراجا هم بفرمائید.

سردار رادان: ما در چند حوزه وظیفه‌ای داریم که باید انجام دهیم، از مرز تا به عمق و در مرز تا به عمق هم چندین لایه وظیفه داریم یعنی فضای مجازی را داریم، صحنه را داریم و حوزه خدمات و انتظام را هم داریم یک ماموریت بسیار چندلایه و پیچیده، اما زیبا به زعم من برای این که در خدمت مردم است، من اول از مرز صحبت کنم، مرزبانان جمهوری اسلامی ایران مرزبانان انتظامی در تمامی سنگر‌های انفرادی خودشان در طول کل مرز قرار گرفتند با سلاح، تجهیزات و ادوات کافی دست روی ماشه هستند، دستور هم به آن‌ها این طور ابلاغ شده، هرگونه تردد، هرگونه تجاوز تنها و تنها با تیر پاسخ داده شود لذا ما در این چند روز مرزهایمان نسبت به قبل مرز‌های پایدارتری هستند، تهدیدات فوق العاده بیشتر شده و در کنار آن مرزبانانی داریم، مردم مرزنشینی هم داریم که عین مردمی که در شهر‌ها دارند انجام تکلیف دینی خودشان را انجام می‌دهند آن جا دارند انجام می‌دهند مردم عزیز کردستان آمدند که در کنار بسیجی‌ها و در کنار مرزبانان قرار گرفتند و پیام دادند اگر خطایی بکنید خطایتان را با اقتدار پاسخ می‌دهیم در جنوب شرق، مردم عزیز سیستان و بلوچستان همین گونه عمل کردند و در کل مرز‌های کشورمان به همین گونه عمل شد. مرزبانان غیور ما در سنگر‌های انفرادی شان قرار گرفتند چرا در سنگر‌های انفرادی؟ یکی این که بتوانند پوشش کامل دهند، دوم پاسگاه‌های ما مورد هدف بوده و این هم به واسطه این بودکه بخواهند راه را برای دشمن باز کنند ولی همه مرزبانان در صحت و سلامت و روحیه بالا دارند خدمت خودشان را انجام می‌دهند از این بحث من اطمینان می‌دهم به مردم ما تا پای جان از امنیت کشور، از امنیت مرزهایمان دفاع می‌کنیم و بر این هم می‌بالیم به خودمان، از این جهت با اطمینان خاطرم خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که این چند روزه مرز‌ها امنیت بالاتری نسبت به گذشته هم حتی داشتند و توجه و تلاش داشتیم، اما در فضای مجازی همان سناریوی دشمن همچنان باقی است متاسف هستیم که یک سری تفاله‌هایی وجود دارند که اسمشان را نوکر هم نمی‌شود گذاشت آدم‌های پست و دون صفت وطن فروشی که فقط و فقط نگاهشان به آن طرف است ببینند این‌ها چه غرغره می‌کنند استفراغ آن‌ها را تازه خودشان غرغره کنند، در فضای مجازی به آن‌ها اعلام کرده بودیم که ما از این جا به بعد در جنگ همه مسائلمان را جنگی می‌بینیم.

رادان: ... درفضای مجازی به آن‌ها اعلام کرده بودیم، ما از این جا به بعد در جنگ همه مسائل مان را جنگی می‌بینیم؛ لذا کسانی که در فضای مجازی بخواهند تشویش اذهان عمومی بکنند، به عنوان دشمن تلقی می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

به چندین هزار نفر پیامک دادیم، کسانی که شاید فریب خورده بودند، از کرده خودشان بازداشتند خودشان را، چندین نفررا هم دستگیر دادیم و پرونده برای شان تشکیل شده و به دستگاه قضائی معرفی شدند و با اطمینان خاطر دستگاه قضائی اعلام کرد به مردم که از مصادره و اعدام و زندان در انتظار این هاست که ذهن مردم عزیز ما را بخواهند مخدوش بکنند و در فضای مجازی هم به همین صورت عمل کردیم و داریم کار می‌کنیم، یک تعداد موثری هم خوشبختانه دستگیر شدند.

غیر از آن پیامک‌هایی که دادیم ۸۱ نفر را دستگیر کردیم، پرونده قضائی برای شان تشکیل دادیم و در بین این‌ها کسانی بودند که به اینترنشنال خبررسانی می‌کردند.

چقدر باید یک انسان دون، ضعیف و پست باشدکه به دشمن خبر خودی را بدهد و حتی گره‌های خودی را بدهد، به آن‌ها برخورد شده و دنبال شان هستیم.

یک رابطه مالی به معاندین و چندین با گروهک تجزیه طلب در این مسیر تحت تعقیب و دستگیری قرارگرفتند، در فضای مجازی هم و دوستان مان در پلیس فتا، سازمان اطلاعات و بچه‌های بسیج و سپاه و وزارت فعال، فعال و فعال هستند.

سوال: سعی می‌کنند که هیچ خبر جعلی به دست مردم برسند و می‌خواهند دشمن موج سواری بکند بر روی افکار عمومی که از این طریق تاثیر‌های دیگر بگذارد جلوگیری کند؟

رادان: یک نکته هم از مردم خواهش می‌کنم، مرجع خبر در جنگ و این مسائل تنها مرجع خبر ما صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران است.

به لحظه است، به هنگام است و صادق است، جزو روایت گرای صادق، روایت گر کاذب نیست، آن طرفی‌ها همه شان روایت گر کاذب هستند، همه شان دروغ گو هستند، اگر دروغ گو نیستند از اصابت‌های موشک‌های ایران اگر جرات دارند یک خبر بدهند، از اصابت‌های موشک‌های ما به پایگاه‌های آمریکا یک خبر تهیه کنند.

ولی بچه‌های صدا و سیما به محضی که جایی موشک اصابت می‌کند همان لحظه حضور پیدا می‌کنند و این نشان از صداقت و شجاعت شان است و رسالت واقعی یک خبرنگار و مجری و رسانه را بازی می‌کنند، روایت گر صادق باشند و دروغ نگویند.

به نظر می‌رسد مردم عزیز حتی برای این که بخواهند ببینند آن طرف چه خبراست مراجعه نکنند، ناامیدی آن‌ها از عدم مراجعه مردم به سایت‌های شان و به خبر‌های شان است، تا بتوانند عصبانی‌تر بشوند، این نکته حتما توجه کنند.

نکته بعد هم ما کامل در خدمت آن کسان وطن فروشانی هستیم که به این صورت بخواهند عمل کنند، فضای رسانه‌ای بیرون هم فضای کاملا دروغ است.

تا حالا چند بار به دروغ حتی برای خود من اعلام کردند که ما را زدند، این چیه، این غیر از این است که مردم را یک مقدار نگران کند، وظیفه اش نگرانی مردم است، وظیفه این طرف امید دادن به مردم است که خوب عمل می‌کنند، دراین مردم مطمئن باشند.

سوال: شما یک وعده در آغاز جنگ این دوره که هموطنان عزیز که به ویژه در شهر تهران که مرکز حملات دشمن بود، آن‌هایی که تهران را ترک کرده و به سایر شهر‌ها مراجعت می‌کنند، یک تعطیلات یک هفته‌ای داشتیم که عزای عمومی اعلام شده بود و می‌توانستند تهران را ترک کنند، شما این وعده به هموطنان و پایتخت نشینان داده بودید که نیرو‌های پلیس همه آماده باش هستند وصیانت خواهند کرد از اموال مردم؟

رادان: من یک دستور بالاتر هم دادم که ما دستور تیر برای سارقین دادم، معنا ندارد در جایی که مردم مقابله با دشمن می‌کنند، کسی جرات به خودش بدهد که به اموال این مردم آسیب و یا دست درازی بکند، در کل کشور دستور تیر داده شده و سارقین بدانند و به تعدادشان با ضرب تیر از پای درآمدند در حالی که می‌خواستند سرقت انجام بدهند، خبرش به همه سارقان هم رسیده، اگر می‌خواهند اقدام کنند ما در خدمت شان هستیم، از اموال مردم جانانه محافظت می‌کنیم، چندین نفرشان را هم با تیر زدیم و از این به بعد هم می‌زنیم، هیچ شک و تردیدی به خودمان راه نمی‌دهیم، در کل کشور نه فقط در تهران بلکه در کل کشور.

مطلب بعدی سفر‌هایی بود که مردم داشتند، ما چند وظیفه داشتیم، یک غیر از این که شهر‌هایی که سفر کردند اموال شان را حراست بکنیم، جاده‌ها پوشش دهیم و حتی کمک کنیم که سوخت به سرعت به جایگاه دار‌ها برسد در طول جاده ها، که بعضی از مسیر‌ها دوستان ما یک طرفه کردند و کامیون‌ها را رساندند، رفت و آمد و شد و آمد مناسبی را برای مردم ایجاد کردند.

در شهر‌هایی که مسافر گرفتند، خوب است که از مردمی که مسافر گرفتند تشکر کنم، چقدر همراهی و همدلی داشتند، آن جا وظیفه امنیت را به عهده دارند.

اما یک نکته است که ما و بچه‌های بسیج دست به دست هم دادیم، آن که دشمن به دنبال این است که بعد از هر حمله‌ای اگر می‌تواند ایادی اش در شهر‌ها مخصوصا در پایتخت حرکاتی داشته باشند؛ لذا تمام خیابان‌ها، تمام کوچه ها، کوی و برزن، میادین به تسخیر بچه‌های انتظامی، یگان ویژه، یگان امداد و بچه‌های عزیز و جان برکف بسیجی در آمده است.

پاسخ ما به این ایادی دیگر آن نیست که ما چیزی اگر، الحمدالله تا حالا نشده، دلیلش هم داشته، یک حضور بچه‌های بسیجی و پلیس و یگان ویژه و اطلاعات و دوم حضور مردم که اول است این حضورمردم.

رسما هم اعلام کردم، این جا هم اعلام می‌کنم، این جا اگر کسی به خواست دشمن بیاید، آن را معترض ... نمی‌بینیم، او را ما دشمن می‌بینیم و آنی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم، برخورد می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم.

همه بچه‌های ما دست به ماشه و آماده‌اند، درحراست از انقلاب شان، در حمایت از مردم شان و میهن شان.

ما جان مان را فدای میهن می‌کنیم، جان مان را فدای مردم میهن مان می‌کنیم و جان مان را فدای مکتبی می‌کنیم که این میهن و این مردم را این جوری پرورش داده و کار کرد.

در این بخش هم بچه‌های ما شبانه روز در خیابان‌ها مستقرند، چندین وقت است بچه‌های ما بدن عزیزشان را با آسفالت خیابان‌ها، با موانع در مرز روشن می‌کنند و آشنا می‌کنند.

این را هم برای خودشان افتخار می‌دانند و عبادت می‌دانند، من به بچه‌ها گفتم مردم قدر خیابانی، شب‌های قدر خیابان دارند عمل می‌کنند، شما هم قدر خیابانی دارید و امنیت مردم، این جا هم مردم مطمئن باشند ما در کنار آن‌ها و حامی شان هستیم.‌

می‌خواستم دو تا خواهش داشته باشم، یکی تشکر کنم از اصحاب رسانه، رسانه ما ثابت کرد که یک رسانه انقلابی با بچه‌های انقلابی و مجاهدست.

بار‌ها گفتم قوی‌تر از موشک‌های ما که بر سر دشمن صهیونی و آمریکایی‌ها می‌آید، موشک‌های فرهنگی است که بچه‌های صدا و سیما و اصحاب رسانه چه در فضای مجازی، در فضای حقیقی، شنیداری و دیداری عمل می‌کنند.

شما‌ها امروز ثابت کردید که رزمنده‌اید، رزمندگان بی دفاع هم هستید، رزمندگان ما در سنگر قرار دارند، اسلحه دست شان است ولی شما‌ها اسلحه تان، قلم تان و میکروفون تان است، تشکر می‌کنم، واقعا سنگ تمام گذاشتید.

در حقیقت موثرترین واژه در دفاع‌ها صورت گرفتید و دوم از قوی‌ترین موشک‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم و آن هم مردم هستند.

مردم این چند روزه، خیابان‌ها را ترک نکردند، این واقعا دشمن را ناامید کرده و اذیت کرده، مردم در دفاع از ولی فقیه زمان مان، حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای و در خونخواهی از امام شهیدمان حضرت آقا خیابان‌ها را همچنان پر نگه دارند.

این حضور مردم این قدر این دشمن را عصبانی کرده که نمی‌توانند بفهمند یعنی چی، نمی‌توانند درکش کنند، البته احمق هستند، از احمق هم بیشتر از این انتظار نیست.

از مردم عزیز همچنان دعوت می‌کنم که در صحنه حضور داشته باشند و صحنه را ترک نکنند.

سوال: خدا قوت به شما و همه همکاران تان که از مرز گرفته تا دل شهر‌ها را حفاظت و صیانت می‌کنید، دشمن حملات متعددی انجام داده، همه ملت شریف ایران می‌دانند که در سطح شهر‌ها تردد می‌کنند که به ساختمان‌ها، نهاد‌ها، اداره‌ها، حملاتی راانجام دادند، من جمله ساختمان‌هایی که متعلق به فراجا، پلیس، کلانتری‌ها بوده، چه میزان آسیب رساندند به ساختمان‌هایی که، البته ساختمان است و اشاره کردید که نیرو‌های فراجا هیچ کدام درگیر این ساختمان‌ها و این اتاق‌ها و میز‌ها و صندلی‌ها نبودند و همه در کف خیابان‌ها جان بر کف خدمت می‌کنند؟

رادان: خدا را شکر می‌کنیم که دشمن از ما عصبانی است، دلیل عصبانیتش هم زدن واحد‌های سازمانی ماست، حتی واحد‌های کلانتری را مورد اصابت قرار داد.

فرماندهی استانداری، مرزبانی، شهرستان و حتی واحد‌های خدماتی را مورد هجمه قرار داد، به نظر می‌رسید که هم از ما عصبانی است، که ان شاءالله از این عصبانیت بمیرد، دوم به کسانی پیام بدهد که کسانی که می‌توانستند در روبه روی تان قرار بگیرند، نیستند، ولی ما هستیم، ما در جنگ یاد گرفتیم که میز، صندلی و ساختمان برای ما حرام است و بالاترین ثواب برای ما خیابان و کوی و برزن است.

ما درخیابان‌ها هستیم و برای امنیت مردم هستیم، ما سینه سپر برای مردم عزیزمان هستیم.

هرچقدر می‌خواهد باز هم بزند، جنگ تمام می‌شود، این اراده‌ها و کمک مردم بهتر از این را به کوری چشم دشمن خواهیم ساخت.

سوال: خیلی متشکریم سردار رادان که در این گفت‌و‌گو شرکت کردید، از شما بینندگان هم سپاسگزارم.

بخش دوم و پایانی سردار رادان- فرمانده کل انتظامی کشور،