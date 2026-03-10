معاون شهردار تهران خبر داد
آمادگی کامل نیروها و ماشینآلات خدمات شهری برای تسهیل عبور و مرور در شرایط کنونی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران گفت: با اعلام آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و تجهیزات ماشینآلات خدمات شهری، تمهیدات لازم برای مقابله با بارش برف و روانسازی ترافیک در سطح شهر اتخاذ شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، داود گودرزی با اعلام این مساله اظهار کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف در مناطق شمالی تهران، تمامی عوامل اجرایی و ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین خدمات شهری در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
گودرزی در ادامه افزود: این اقدام با هدف پیشگیری از اختلال در تردد خودروها و شهروندان در راستای حفظ جریان عادی و روان ترافیکی در معابر و خیابانها صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، دستورات لازم به مسئولان ذیربط صادر شده است و تیمهای برفروبی در مناطق مختلف شهر مستقر شدهاند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به پاکسازی معابر اصلی و فرعی اقدام کنند.
براساس این گزارش، این آمادگی و تلاش برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، همزمان با خنثیسازی توطئهها و با وجود تهدیدات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به اجرا درآمده است و نیروهای مومن و انقلابی با عزمی راسخ برای حفظ آسایش و امنیت مردم در صحنه حاضر هستند.