آسیبهای مراکز درمانی در جنگ اخیر/ ۶۷۰ عمل جراحی برای مجروحان جنگ تاکنون
کانال تلگرامی وزارت بهداشت، آخرین جزییات تعداد مصدومان، آسیبهای مراکز درمانی و شهدای سلامت حملات آمریکایی ـ صهیونی به ایران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، از زمان آغاز جنگ تا به امروز، ۱۲هزار و ۴۹۵ نفر درمان و ترخیص شدهاند. در حال حاضر، ۱۶۸۲ نفر در مراکز درمانی بستری هستند.
آمار و ارقام بیانگر این است، از زمان آغاز جنگ تا به امروز (۹ تا ۱۹ اسفند) ۱۵هزار و ۱۳ نفر مجروح شدهاند. آمار و ارقام بیانگر این است که تعداد مصدومان و شهدای تیم ملی سلامت به ترتیب ۷۲ و ۱۲ نفر است.
براساس اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، ۶۷۰ عمل جراحی تا به امروز (۱۹ اسفند) انجام شده است.
آمار و ارقام نشان میدهد که تعداد آمبولانسهای و پایگاههای اورژانس آسیبدیده به ترتیب ۱۸ و ۲۱ مورد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشت» آسیبدیده به ترتیب ۲۴ و ۸۷ مورد است.