آمار و ارقام بیانگر این است، از زمان آغاز جنگ تا به امروز (۹ تا ۱۹ اسفند) ۱۵هزار و ۱۳ نفر مجروح شده‌اند. آمار و ارقام بیانگر این است که تعداد مصدومان و شهدای تیم ملی سلامت به ترتیب ۷۲ و ۱۲ نفر است.

براساس اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، ۶۷۰ عمل جراحی تا به امروز (۱۹ اسفند) انجام شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که تعداد آمبولانس‌های و پایگاه‌های اورژانس آسیب‌دیده به ترتیب ۱۸ و ۲۱ مورد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشت» آسیب‌دیده به ترتیب ۲۴ و ۸۷ مورد است.