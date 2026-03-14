در گفت‌وگو با ایلنا تاکید شد:

ضرورت حفظ همبستگی در شرایط جنگ؛ بی تفاوتی در بحران آفتی برای انسجام اجتماعی

رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت بر ضرورت حفظ همبستگی در شرایط جنگ تاکید کرد و بی تفاوتی در بحران را آفتی برای انسجام اجتماعی دانست.

محمد حسین جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کمیته مداخله در بحران اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در خصوص ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی در شرایط جنگی کشور راهکارهایی را  ارائه کرده  که به آن‌ها  اشاره می کنم.

وی افزود: جنگ یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و خاک یک ملت، آنچه عبور از شرایط جنگی را برای مردمان مورد حمله قرار گرفته هموارتر می کند، حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی در وضعیت بحرانی فارغ از همه ی سلیقه ها و خواست هاست.

او گفت: یک جامعه تا درجه ای همبسته خوانده می شود که اعضایش دارای یک وجدان جمعی با اعتقادات و عواطف مشترک باشند، با یکدیگر رابطه متقابل داشته باشند و احساس کنند که وقف اهداف مشترکی هستند.

جوادی تصریح کرد:  نباید فراموش کنیم که این کشور متعلق به همه ماست و خرابی یا آبادانی آن تاثیر مستقیمی بر رفاه و آسایش فردی و خانوادگی ما دارد. پس تمامی تصمیمات مان در شرایط بحرانی باید متوجه آبادی کشور باشد.

او گفت: تا آنجا که می توانیم ضمن حفظ امنیت در فعالیت های اجتماعی در بحران، مشارکت مثبت و فعال داشته باشیم. تعاملات سازگارانه اجتماعی خود را افزایش دهیم. از بحث های غیرضروری، جانبدارانه و قضاوتی که زمینه افزایش خشم و کینه  جمعی را فراهم می کنند دوری کنیم.

وی افزود: تحقق یکپارچگی ملی، همواره مستلزم حداقل مشارکت ارادی است. به همین منظور الزم است تا به صورت کاملا    آگاهانه و هدفمند، سهم خود را در بهبود شرایط برای هموطنانمان فراهم کنیم.

جوادی گفت: در هر جایگاه اجتماعی که قرار داریم، موظفیم که اصول و ارزش های اجتماعی مثبت را ترویج دهیم و تا جایی که برای ما امکان دارد نسبت به هموطنانمان منصف و نیک اندیش باشیم.

وی افزود: نسبت به شرایط افرادی که به طور مستقیم تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند (مصدومین و شهدای جنگ)  بی تفاوت نیستیم و می دانیم که بی تفاوتی در بحران، آفتی برای انسجام اجتماعی محسوب می شود. شبکه حمایت اجتماعی خود را توسعه می دهیم تا هم خودمان و هم دیگران از این حمایت ها بهره مند شوند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
