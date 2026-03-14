ضرورت حفظ همبستگی در شرایط جنگ؛ بی تفاوتی در بحران آفتی برای انسجام اجتماعی

محمد حسین جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: کمیته مداخله در بحران اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در خصوص ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی در شرایط جنگی کشور راهکارهایی را ارائه کرده که به آن‌ها اشاره می کنم.

وی افزود: جنگ یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و خاک یک ملت، آنچه عبور از شرایط جنگی را برای مردمان مورد حمله قرار گرفته هموارتر می کند، حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی در وضعیت بحرانی فارغ از همه ی سلیقه ها و خواست هاست.

او گفت: یک جامعه تا درجه ای همبسته خوانده می شود که اعضایش دارای یک وجدان جمعی با اعتقادات و عواطف مشترک باشند، با یکدیگر رابطه متقابل داشته باشند و احساس کنند که وقف اهداف مشترکی هستند.

جوادی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که این کشور متعلق به همه ماست و خرابی یا آبادانی آن تاثیر مستقیمی بر رفاه و آسایش فردی و خانوادگی ما دارد. پس تمامی تصمیمات مان در شرایط بحرانی باید متوجه آبادی کشور باشد.

او گفت: تا آنجا که می توانیم ضمن حفظ امنیت در فعالیت های اجتماعی در بحران، مشارکت مثبت و فعال داشته باشیم. تعاملات سازگارانه اجتماعی خود را افزایش دهیم. از بحث های غیرضروری، جانبدارانه و قضاوتی که زمینه افزایش خشم و کینه جمعی را فراهم می کنند دوری کنیم.

وی افزود: تحقق یکپارچگی ملی، همواره مستلزم حداقل مشارکت ارادی است. به همین منظور الزم است تا به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند، سهم خود را در بهبود شرایط برای هموطنانمان فراهم کنیم.

جوادی گفت: در هر جایگاه اجتماعی که قرار داریم، موظفیم که اصول و ارزش های اجتماعی مثبت را ترویج دهیم و تا جایی که برای ما امکان دارد نسبت به هموطنانمان منصف و نیک اندیش باشیم.

وی افزود: نسبت به شرایط افرادی که به طور مستقیم تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند (مصدومین و شهدای جنگ) بی تفاوت نیستیم و می دانیم که بی تفاوتی در بحران، آفتی برای انسجام اجتماعی محسوب می شود. شبکه حمایت اجتماعی خود را توسعه می دهیم تا هم خودمان و هم دیگران از این حمایت ها بهره مند شوند.

