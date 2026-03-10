تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای مراسم تشییع پیکر فرماندهان شهید
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه ای از خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر فرماندهان شهید جنگ تحمیلی رمضان که روز چهارشنبه ۲۰ اسفند از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا (خیابان بهشت) برگزار میشود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد:
بر این اساس، برای رفاه حال شرکتکنندگان در این مراسم ضمن ارائه خدمات حمل و نقلی از سطح شهر تهران، نسبت به تقویت خطوط عبوری و منتهی به محدوده برگزاری مراسم، پس از پایان شرکت کنندگان میتوانند از طریق ناوگان اتوبوسرانی مستقر در خیابان های خیام، فیاض بخش، حافظ، وحدت اسلامی و سپهبد قرنی به مقاصد چهار راه تهرانپارس، پایانه خاوران، میدان رسالت، میدان راه آهن، پایانه آزادی و شهرری عزیمت کنند.
با توجه به اعمال محدودیتهای ترافیکی در خیابان انقلاب اسلامی در مقطع زمانی برگزاری مراسم، خدمات رسانی در خط یک و هفت اتوبوسهای تندرو با تغییر مسیر مقطعی انجام می شود.