اطلاعیه شماره ۶ ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت درباره وضعیت نظام سلامت کشور
ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت درباره وضعیت نظام سلامت کشور اطلاعیه شماره ۶ را صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شماره ۶ ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت به شرح زیر است:
مردم نوعدوست کشورمان با حضوری کمنظیر در مراکز انتقال خون، جلوهای ارزشمند از همبستگی ملی را به نمایش گذاشتهاند. این در حالی است که در ماه مبارک رمضان معمولاً میزان اهدای خون کاهش مییابد، اما این روزها شاهد افزایش چشمگیر مشارکت مردم بودهایم. از این همراهی ارزشمند و همچنین از کارکنان سازمان انتقال خون و مراکز اهدای خون سراسر کشور که با همت و ایثار شبانهروزی خدمت کردهاند صمیمانه قدردانی میکنیم. مراکز انتقال خون همچنان با آمادگی کامل میزبان اهداکنندگان هستند.
نظام سلامت کشور با تلاش شبانهروزی کادر سلامت همچنان پایدار و آماده خدمت است. بیمارستانها، مراکز درمانی و بهداشتی بدون هیچ کمبودی در حال ارائه خدمات به مردم هستند؛ این در حالی است که بخشی از زیرساختهای خدمات سلامت در حملات اخیر آسیب دیدهاند، آن هم در شرایطی که طبق مقررات بینالمللی، مراکز درمانی باید از هرگونه تعرض مصون باشند. از کارکنان خدوم نظام سلامت که همچون رزمندگان عرصه دفاع از کشور، پاسدار سلامت ملت ایران هستند صمیمانه تشکر میکنیم.
هدف قرار دادن تأسیسات آبشیرینکن قشم اقدامی نگرانکننده بود که میتوانست سلامت مردم منطقه را تهدید کند، اما با اقدام سریع دستگاههای مسئول، آب آشامیدنی ۲۷ روستا در کوتاهترین زمان تأمین شد تا از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.
از اعلام آمادگی بیش از ۶ هزار داوطلب سلامت و ۶۵۶ روانپزشک داوطلب در سراسر کشور قدردانی میشود. وزارت بهداشت بهزودی نحوه بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند این عزیزان را اعلام خواهد کرد.
بر اساس پایشهای انجام شده، بخش زیادی از آلودگیهای ناشی از حوادث اخیر کاهش یافته است. با این حال از مردم عزیز درخواست میشود همچنان سه توصیه مهم را رعایت کنند: ترجیح در خانه ماندن در صورت نبود ضرورت، استفاده از ماسک و شستوشوی اشیایی که احتمال آلودگی دارند. در صورت بروز علائمی مانند تاری دید، عدم تعادل یا تنگی نفس، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.
دانشجویان علوم پزشکی نیز میتوانند آخرین تغییرات مربوط به آزمونها را از طریق درگاه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نشانی dme. behdasht. gov. ir پیگیری کنند.