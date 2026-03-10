مراکز معاینه فنی شهر تهران فعال هستند

وی در توضیح نحوه فعالیت این مراکز در ایام جنگ تحمیلی رمضان، افزود: کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار به استثناء مراکز بیهقی، سراج، ابوذر و واحدهای سیار نوبنیاد و کلاهدوز در تمام ایام هفته از شنبه تا پنجشنبه بر اساس میزان مراجعات و تقاضای شهروندان فعال بوده و در روزهای جمعه مراکز نیایش، الغدیر، دماوند، خاوران، حکیم، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، بوعلی، شریعتی، اتحاد، یاس فاطمی،گیلان از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشند.

براساس گزارش ستادمعاینه فنی خودروها در شهر تهران، با توجه به تعطیل رسمی در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت امام علی(ع) و فعالیت مراکز تعویض پلاک در شهر تهران، مراکز معاینه فنی شهدای زمان آباد، الغدیر و واحدهای سیار معاینه فنی یاس فاطمی، اتحاد، بوعلی، بوتان، جیحون از ساعت ۸ الی ۱۴ فعال خواهند بود.