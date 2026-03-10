مراکز معاینه فنی شهر تهران فعال هستند
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت مراکز معاینه فنی در ایام جنگ تحمیلی رمضان در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت مولی الموحدین حضرت امام علی (ع) و شهادت رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (ره) در توضیح این خبر اظهار کرد: بنا بر اعلام سخنگوی محترم پلیس، سردار «منتظرالمهدی» مبنی بر فعالیت مراکز تعویض پلاک درشهر تهران؛ با توجه به اینکه داشتن گواهی معاینه فنی در هنگام خرید و فروش و تعویض پلاک مطابق قانون الزامی است، لذا جهت رفع دغدغه و تسریع در خدمت رسانی شایسته به شهروندان در این خصوص، به رغم تجاوز وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیست و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان و وجود شرایط جنگی در این ایام، مراکز معاینه فنی شهر تهران فعال هستند.
وی در توضیح نحوه فعالیت این مراکز در ایام جنگ تحمیلی رمضان، افزود: کلیه مراکز معاینه فنی شهر تهران و واحدهای سیار به استثناء مراکز بیهقی، سراج، ابوذر و واحدهای سیار نوبنیاد و کلاهدوز در تمام ایام هفته از شنبه تا پنجشنبه بر اساس میزان مراجعات و تقاضای شهروندان فعال بوده و در روزهای جمعه مراکز نیایش، الغدیر، دماوند، خاوران، حکیم، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحدهای سیار جیحون، بوتان، بوعلی، شریعتی، اتحاد، یاس فاطمی،گیلان از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشند.
براساس گزارش ستادمعاینه فنی خودروها در شهر تهران، با توجه به تعطیل رسمی در روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه مصادف با شهادت امیرالمومنین حضرت امام علی(ع) و فعالیت مراکز تعویض پلاک در شهر تهران، مراکز معاینه فنی شهدای زمان آباد، الغدیر و واحدهای سیار معاینه فنی یاس فاطمی، اتحاد، بوعلی، بوتان، جیحون از ساعت ۸ الی ۱۴ فعال خواهند بود.