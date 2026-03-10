دستور عارف به وزارت کار برای ارتقای کیفیت خدمات

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روند فعالیت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه بازدید کرد و گفت: در شرایط جنگی تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم، ستون اصلی قدرت ملی و پشتوانه میدان است.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای بسته معیشتی و نحوه خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم، بر تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات عمومی تأکید کرد.

عارف همچنین با قدردانی از اقدامات مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورات لازم را برای بهبود فرایندها و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف باهدف ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده صادر کرد.

