دستور عارف به وزارت کار برای ارتقای کیفیت خدمات
معاون اول رئیسجمهوری در بازدید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورات لازم را برای بهبود فرایندها و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده صادر کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از روند فعالیتها و برنامههای این وزارتخانه بازدید کرد و گفت: در شرایط جنگی تابآوری اقتصادی و معیشت مردم، ستون اصلی قدرت ملی و پشتوانه میدان است.
در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای بسته معیشتی و نحوه خدمترسانی به اقشار مختلف مردم مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر ضرورت تداوم خدمترسانی شبانهروزی به مردم، بر تسریع در اجرای برنامههای حمایتی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات عمومی تأکید کرد.
عارف همچنین با قدردانی از اقدامات مدیران و کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورات لازم را برای بهبود فرایندها و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف باهدف ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده صادر کرد.