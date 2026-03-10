خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل سلامت شهرداری تهران خبر داد:

آغاز به کار سامانه «ایران‌یار» برای کمک به مدیریت بحران‌های فردی و اجتماعی

کد خبر : 1760778
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: با هدف مدیریت بحران‌های فردی و اجتماعی، خدمات سامانه «ایران‌یار» به شهروندان آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، حمید صاحب با پرداختن به اقدامات اداره کل سلامت در شرایط فعلی اظهار کرد: از نخستین روزهای بروز بحران و در راستای مأموریت‌های اداره کل سلامت با تکیه بر رویکرد مردمی‌سازی شهرداری تهران و استفاده از تجربه‌های پیشین، شبکه‌ای از نیروهای متخصص شامل پزشکان، پرستاران، مشاوران و روانشناسان جهادی در سطح مساجد و محله‌ها سازماندهی شد تا خدمات سلامت جسم و روان را به شهروندان ارائه دهند. 

صاحب با اشاره به برپایی میز خدمت در مراسم‌های عزاداری رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق ۲۲گانه پایتخت افزود: در این میزها، خدمات متنوعی از جمله تست قند و فشار خون، مشاوره روانشناسی، آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره مدیریت بحران‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از سامانه «ایران‌یار» به شهروندان ارائه شده است. 

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیان کرد: در این روزها بسته‌های کمک‌معیشتی و کمک‌های اولیه میان سالمندان و افراد دارای معلولیت توزیع شد. علاوه بر آن، کارشناسان اداره سلامت به‌صورت تلفنی با این عزیزان در ارتباط بوده و خدمات مشاوره‌ای متناسب با نیازهای شناسایی‌شده آنان ارائه کردند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: این اقدامات با همکاری گروه‌های داوطلب، خیرین و شبکه‌های مردم‌نهاد انجام گرفت تا ضمن رسیدگی به نیازهای فوری، حس همدلی و حمایت اجتماعی در میان مردم تقویت شود. 

صاحب در ادامه به لزوم سلامت روان شهروندان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس پیش‌رو و ضرورت صیانت از سلامت روان شهروندان، «ایران‌یار» به‌عنوان بستر رسمی آموزش و حمایت روانی، نسبت به تولید و انتشار مستمر محتوای چندرسانه‌ای آموزشی در ربات و کانال‌های بله، ایتا، شاد، روبیکا، و آپارات اقدام کرده و هم‌زمان توزیع روزانه بروشور و تراکت‌های آموزشی در سطح شهر را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل