به گزارش ایلنا، حمید صاحب با پرداختن به اقدامات اداره کل سلامت در شرایط فعلی اظهار کرد: از نخستین روزهای بروز بحران و در راستای مأموریت‌های اداره کل سلامت با تکیه بر رویکرد مردمی‌سازی شهرداری تهران و استفاده از تجربه‌های پیشین، شبکه‌ای از نیروهای متخصص شامل پزشکان، پرستاران، مشاوران و روانشناسان جهادی در سطح مساجد و محله‌ها سازماندهی شد تا خدمات سلامت جسم و روان را به شهروندان ارائه دهند.

صاحب با اشاره به برپایی میز خدمت در مراسم‌های عزاداری رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق ۲۲گانه پایتخت افزود: در این میزها، خدمات متنوعی از جمله تست قند و فشار خون، مشاوره روانشناسی، آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره مدیریت بحران‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از سامانه «ایران‌یار» به شهروندان ارائه شده است.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیان کرد: در این روزها بسته‌های کمک‌معیشتی و کمک‌های اولیه میان سالمندان و افراد دارای معلولیت توزیع شد. علاوه بر آن، کارشناسان اداره سلامت به‌صورت تلفنی با این عزیزان در ارتباط بوده و خدمات مشاوره‌ای متناسب با نیازهای شناسایی‌شده آنان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: این اقدامات با همکاری گروه‌های داوطلب، خیرین و شبکه‌های مردم‌نهاد انجام گرفت تا ضمن رسیدگی به نیازهای فوری، حس همدلی و حمایت اجتماعی در میان مردم تقویت شود.

صاحب در ادامه به لزوم سلامت روان شهروندان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس پیش‌رو و ضرورت صیانت از سلامت روان شهروندان، «ایران‌یار» به‌عنوان بستر رسمی آموزش و حمایت روانی، نسبت به تولید و انتشار مستمر محتوای چندرسانه‌ای آموزشی در ربات و کانال‌های بله، ایتا، شاد، روبیکا، و آپارات اقدام کرده و هم‌زمان توزیع روزانه بروشور و تراکت‌های آموزشی در سطح شهر را در دستور کار دارد.

انتهای پیام/