۲۵ میلیون اصله نهال آماده توزیع در میان مردم است
کامران پورمقدم رئیس قرارگاه جهادی "سرو ایران" از تامین ۲۵ میلیون اصله نهال جهت توزیع در بین اقشار مختلف مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کامران پورمقدم اعلام کرد: اولین گام توزیع این نهال ها از مراکز برپایی نماز جمعه آغاز میشود و در هر نقطه کشور نهالها و گونههای سازگار با شرایط اقلیمی آن منطقه در اختیار مردم نمازگزار قرار داده خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی کشور از اکنون تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده این اجازه را میدهد تا کاشت نهال در عرصههای مستعد کاشت انجام شود و نهالستانهای منابعطبیعی آمادگی لازم را جهت تامین و توزیع نهالهای تولیدی در بین اقشار مختلف مردم دارند.
بر اساس این گزارش، پویش سرو ایران در راستای تحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و حرکت و تلاش مضاعف در مسیر ایران سرسبز و قوی توسط سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور راهاندازی شده است.