۲۵ میلیون اصله نهال آماده توزیع در میان مردم است

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کامران پورمقدم اعلام کرد: اولین گام توزیع این نهال ها از مراکز برپایی نماز جمعه آغاز می‌شود و در هر نقطه کشور نهال‌ها و گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی آن منطقه در اختیار مردم نمازگزار قرار داده خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی کشور از اکنون تا نیمه اردیبهشت ماه سال آینده این اجازه را می‌دهد تا کاشت نهال در عرصه‌های مستعد کاشت انجام شود و نهالستان‌های منابع‌طبیعی آمادگی لازم را جهت تامین و توزیع نهال‌های تولیدی در بین اقشار مختلف مردم دارند.

بر اساس این گزارش، پویش سرو ایران در راستای تحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و حرکت و تلاش مضاعف در مسیر ایران سرسبز و قوی توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور راه‌اندازی شده است.

