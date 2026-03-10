به گزارش ایلنا، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، با پرداختن به اقدامات اداره کل سلامت در شرایط فعلی اظهار کرد: از نخستین روزهای بروز بحران و در راستای مأموریت‌های اداره کل سلامت با تکیه بر رویکرد مردمی‌سازی شهرداری تهران و استفاده از تجربه‌های پیشین، شبکه‌ای از نیروهای متخصص شامل پزشکان، پرستاران، مشاوران و روانشناسان جهادی در سطح مساجد و محله‌ها سازماندهی شد تا خدمات سلامت جسم و روان را به شهروندان ارائه دهند.

ارائه خدمات سلامت محور در تجمعات عزاداری

صاحب با اشاره به برپایی میز خدمت در مراسم‌های عزاداری رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق ۲۲گانه پایتخت افزود: در این میزها، خدمات متنوعی از جمله تست قند و فشار خون، مشاوره روانشناسی، آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره مدیریت بحران‌های فردی و اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از سامانه «ایران‌یار» به شهروندان ارائه شده است.

حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با تأکید بر لزوم توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیان کرد: در این روزها بسته‌های کمک‌معیشتی و کمک‌های اولیه میان سالمندان و افراد دارای معلولیت توزیع شد. علاوه بر آن، کارشناسان اداره سلامت به‌صورت تلفنی با این عزیزان در ارتباط بوده و خدمات مشاوره‌ای متناسب با نیازهای شناسایی‌شده آنان ارائه کردند.

وی افزود: این اقدامات با همکاری گروه‌های داوطلب، خیرین و شبکه‌های مردم‌نهاد انجام گرفت تا ضمن رسیدگی به نیازهای فوری، حس همدلی و حمایت اجتماعی در میان مردم تقویت شود.

صاحب در ادامه به لزوم سلامت روان شهروندان اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حساس پیش‌رو و ضرورت صیانت از سلامت روان شهروندان، «ایران‌یار» به‌عنوان بستر رسمی آموزش و حمایت روانی، نسبت به تولید و انتشار مستمر محتوای چندرسانه‌ای آموزشی در ربات و کانال‌های بله، ایتا، شاد، روبیکا، و آپارات اقدام کرده و هم‌زمان توزیع روزانه بروشور و تراکت‌های آموزشی در سطح شهر را در دستور کار دارد.

