پلیس: مراکز تعویض پلاک فعال شد

به گزارش ایلنا، سردار سعیدمنتظرالمهدی، سخنگوی پلیس اعلام کرد:مراکز تعویض پلاک پلیس راهور در سراسر کشور فعال و در حال خدمت رسانی به شهروندان بوده و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط اضطراری پیش آمده؛ اتمام وکالت برای تعویض پلاک از تاریخ ۹ تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ ملاک عمل نبوده و تاریخ وکالت به‌طور خودکار تمدید شده است. ضمنا در ایام تعطیل هفته جاری (روز چهارشنبه شهادت امیرالمومنین و روز جمعه) مراکز تعویض پلاک صرفا در تهران باز خواهند بود.

