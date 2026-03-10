هیچ شرکتی حق توقف عرضه تجهیزات پزشکی را ندارد
سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از تشکیل شبکه ارتباطی برخط میان دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد برای رصد لحظهای زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: دستورالعمل جدیدی برای استفاده از ظرفیت شرکتهای ثالث در ارائه خدمات فنی و مهندسی به دانشگاهها ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، علی علیزاده، سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، در نشست ویدئوکنفرانسی با معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، ضمن تشریح راهکارهای عملیاتی برای پایداری بازار تجهیزات پزشکی، بر ضرورت نظارت دقیق دانشگاهها بر عملکرد شرکتهای تأمینکننده تأکید کرد و خواستار گزارشدهی سریع در موارد بروز اختلال در زنجیره تأمین شد.
وی با اشاره به راهاندازی شبکه ارتباطی نوین میان ستاد و دانشگاهها گفت: برای کاهش فاصله ارتباطی و تسریع در پیگیری مسائل، گروههای تخصصی در پیامرسان بله با حضور نمایندگان تمام دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شده است. هدف از این اقدام، دریافت گزارشهای لحظهای از وضعیت ترخیص، توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی در سراسر کشور و پیگیری فوری مشکلات احتمالی در زنجیره تأمین است.
سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با تأکید بر لزوم تداوم عرضه کالا توسط شرکتها تصریح کرد: هیچ شرکتی حق توقف عرضه تجهیزات پزشکی را ندارد و در همین راستا دو ابلاغیه صریح صادر شده است.
به گفته وی، هیچ بهانهای از جمله انبارگردانی یا پیشبینی تغییرات ارزی برای عدم ارائه کالا به دانشگاهها پذیرفته نیست و شرکتهایی که در این شرایط همکاری لازم را نداشته باشند، در اولویتبندیهای آینده برای تخصیص ارز و سایر امتیازات بازرگانی با محدودیت مواجه خواهند شد.
علیزاده در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل جدید در حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: در مواردی که شرکتهای اصلی از ارائه خدمات فنی، تعمیرات یا تأمین قطعات خودداری کنند، دانشگاهها میتوانند از ظرفیت شرکتهای ثالث متخصص در منطقه جغرافیایی خود استفاده کنند. این اقدام با هدف جلوگیری از توقف فعالیت دستگاههای سرمایهای پزشکی و حفظ تداوم خدمات درمانی در مراکز درمانی به ویژه در مناطق دورتر پیشبینی شده است.
وی همچنین از تسهیل برخی فرآیندهای اداری برای پایداری بازار تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: تمامی مجوزهای تولید و کدهای IRC به مدت شش ماه تمدید شده است تا بروکراسی اداری مانعی برای عرضه و فروش تجهیزات نباشد. همچنین از دانشگاهها انتظار میرود در سریعترین زمان ممکن نسبت به تمدید مجوزهای مربوط به تجهیزات پزشکی در کلاسهای مختلف اقدام کنند.
به گزارش سازمان غذا و دارو، سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در بخش پایانی این نشست از برنامهریزی برای اصلاح نظام توزیع تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: در حال بررسی سازوکاری هستیم تا از ظرفیت لجستیکی شرکتهای پخش دارویی برای توزیع تجهیزات پزشکی نیز استفاده شود. همچنین در حوزه ذخایر راهبردی، رویکرد ما ایجاد ذخایر توزیعشده در نزدیکی مراکز مصرف است تا اقلام مورد نیاز در زمان کوتاه در اختیار دانشگاهها و مراکز درمانی قرار گیرد.